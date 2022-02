'എന്റെ മനസാക്ഷി തെറ്റെന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, ശരിയെന്നു തോന്നുന്നവ ഒഴിവാക്കില്ല'

കൊച്ചി∙ ‘‘അപകീർത്തിയുടെ മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും തന്റെ നേരേ നീണ്ടാലും, മാധ്യമങ്ങളുടെ കയ്യടി നേടാൻ എന്റെ മനസാക്ഷി തെറ്റെന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കില്ല...’’ 1770ലെ ഒരു വിചാരണയിലെ ലോഡ് മാൻസ്ഫീല്ഡിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്കു നേരെയും ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥിന്റെ പരാമർശം. ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം

1998ൽ ജഡ്ജി ഹില്ലർ ബി. സോബലിന്റെ വിധിന്യായത്തിലെ നിർണായക വരികളും ഉദ്ധരിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ പൊതു ജനാഭിപ്രായം തേടാമെങ്കിൽ ഒരു ന്യായാധിപന് എഡിറ്റോറിയലുകളൊ നിവേദനങ്ങളൊ ഭീഷണികളൊ പരിഗണിക്കാതെവേണം സത്യപ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാൻ എന്നായിരുന്നു അത്. ഹിതപരിശോധനയിലൂടെയല്ല ന്യായാധിപൻമാർ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

നിയമ സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാതെ അർധ അറിവുകൾകൊണ്ടു വിമർശന മുന ഉയർത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത്. വിസ്താര വേളയിൽ കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ഇഴകീറി നടത്തപ്പെട്ട വിശകലനങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു ജ‍‍ഡ്ജിയുടെ വിമർശനം.

English Summary: I won't do things which are against my conscience, says Justice P Gopinath's Observations