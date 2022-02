കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കുടുംബവും നേത്ര ചികിത്സയ്ക്ക് കൂത്താട്ടുകുളത്ത്

കൊച്ചി∙ കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റയില ഒഡിങ്കയും കുടുംബവും കൂത്താട്ടുകുളത്ത്. ഇവിടെയുള്ള ശ്രീധരീയം നേത്ര ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ മകൾ റോസ്മേരി ഒഡിങ്ക(44)യുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ഇവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെടുമ്പാശേരിയിലെത്തിയ സംഘം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് റോസ്മേരിക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് കാഴ്ചശക്തി തിരികെ ലഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2017ൽ ഇവർക്ക് രോഗത്തെ തുടർന്നു കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിലും ചൈനയിലും ചികിത്സകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ശ്രീധരീയത്തിലെ ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് 2019ൽ ഇവിടെയെത്തി ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.

ഒരുമാസം ഇവിടെ താമസിച്ചും മരുന്നുകൾ കൊടുത്തയച്ചും നടത്തിയ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് കാഴ്ച തിരികെ ലഭിച്ചത്. ഇത് കെനിയൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയുമായി മാറി. ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ കാഴ്ച ലഭിച്ച വിവരം ഇവർ മാധ്യമ അഭിമുഖങ്ങളിലും വിശദീകരിച്ചു. ഇതോടെ ശ്രീധരീയത്തിന്റെ ചികിത്സാ പെരുമ വിദേശത്തുമെത്തി. ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും കുടുംബവും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂത്താട്ടുകുളത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Former Kenyan Prime Minister Raila Odinga and his family visit Koothattukulam for eye treatment