ഖാദി ബോർഡിൽ ശമ്പളം നൽകാൻ 5 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന ഖാദി വ്യവസായ ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകാൻ ഫണ്ട് തികയാത്തതിനാൽ 5 കോടി രൂപ വായ്പയായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. ശമ്പളം നൽകാൻ സാധാരണ അധിക ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയാണു പതിവ്. ആദ്യമായാണ് വായ്പയായി തുക നൽകുന്നത്.



ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്ന പേരിൽ 5 വർഷത്തിനകം തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ 9.5% വാർഷിക പലിശയ്ക്കാണു തുക അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ത്രൈമാസ തവണകളായി പലിശയും ചേർത്തു തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കണം. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 2.5% പിഴപ്പലിശ കൂടി ഈടാക്കും. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 45 കോടി രൂപയാണ് ബോർഡിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. ഇതു തികയാതെ വന്നതോടെ 18 കോടി രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബോർഡ് സർക്കാരിനു കത്തെഴുതി.

തുടർന്നാണു 5 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചത്. ശമ്പളം നൽകാനുള്ള തുക വായ്പയായി അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള ഖാദി ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ബോർഡിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധപരിപാടികൾ നടത്തി.

English Summary: Kerala government to loan amount to Khadi board for salary payment