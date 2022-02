ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കത്തികാട്ടി റെയിൽവേ ജീവനക്കാരിയുടെ സ്വർണം കവർന്നു

തെന്മല(കൊല്ലം)∙ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരിയെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണം കവർന്ന മോഷ്ടാവ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപെട്ടു; മോഷ്ടാവിനെ പിൻതുടരുന്നതിനിടയിൽ ട്രെയിനിൽ വീണ് ജീവനക്കാരിയുടെ കൈയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നും 11.35ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിൽ ഒറ്റക്കല്ലിനും ഇടമണ്ണിനും മധ്യേയുള്ള തുരങ്കത്തിൽ 12.30ന് ആണ് സംഭവം.



പാമ്പന്‍കോവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ രശ്മിക്ക്(28) ആണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. എൻജിനിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ബോഗിയിലായിരുന്നു രശ്മി യാത്ര ചെയ്തത്. ഈ ബോഗിയിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെന്മലയിൽ നിന്നുമാണ് മോഷ്ടാവ് ബോഗിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ട്രെയിൻ ഓടി ഒറ്റക്കല്‍ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നിട്ടതോടെ മോഷ്ടാവ് രശ്മിയുടെ അടുത്തെത്തി കത്തികാട്ടി പഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണം തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി. മോഷ്ടാവിനെ പിൻതുടർന്ന രശ്മി ട്രെയിനിൽ വീണ് കൈയ്ക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റു. തുരങ്കത്തിന് സമീപത്ത് വേഗത കുറച്ച ട്രെയിൻ നിന്നും നിന്നും മോഷ്ടാവ് ചാടി രക്ഷപെട്ടു.

ഉടൻതന്നെ രശ്മി പാമ്പൻകോവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. അവിടെ നിന്നും ഇടമൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറി. ഇടമണ്‍ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇതേ ട്രെയിനിൽ രശ്മിയെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ആർപിഎഫും കേരള പൊലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് അക്രമണത്തിനു കാരണമായി

ഉച്ചയ്ക്ക് ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരില്ലാത്തതാണ് ഇന്നലെ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരിക്കു നേരെയുള്ള അക്രമണത്തിനു കാരണമായത്. യാത്രക്കാർ തീരെയില്ലാത്ത ഈ ട്രെയിനിൽ ആർപിഎഫ്, റെയിൽവെ പൊലീസ് എന്നിവരുടെ സേവനമില്ല. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നും 11.35ന് പുറപ്പെടുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർ നന്നേ കുറവാണ്.

'നാട്ടുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ സർവ്വീസ്'

ചെങ്കോട്ട – കൊല്ലം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻമേഖലയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനമില്ലാതെ. രാവിലേയും വൈകിട്ടുമാണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിനെ യാത്രക്കാർ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. മീറ്റർഗേജ് ട്രെയിൻ സർവ്വീസ് നടത്തിയിരുന്ന സമയക്രമം പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമായിരുന്നു.

ആളില്ലാതെ പാസഞ്ചർ ഓടിയിട്ട് നഷ്ടക്കണക്ക് നിരത്തി പൂർണ്ണമായും സർവ്വീസ് നിർത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. പാസഞ്ചറിന്റെ സമയം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നിരവധി പരാതികൾ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

പേര് പാസഞ്ചർ, സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തില്ല

നിലവിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിന് പാസഞ്ചർ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പില്ല. ആര്യങ്കാവ്, ഇടപ്പാളയം, കഴുതുരുട്ടി, ഒറ്റക്കൽ, കുരി, കുണ്ടറ ഈസ്റ്റ്, ചന്ദനത്തോപ്പ് എന്നീ ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തത്. മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യമില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാർ പറയുന്നത്.

English Summary: Robber Attacks Railway Employee; Runs Away from Train From Chengotta to Kollam