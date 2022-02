‘സ്വപ്നയുടെ നിയമനം: സർക്കാരെന്ത് പിഴച്ചു?; ‘വിലപ്പെട്ട’ 6 ചോദ്യം, അവയ്ക്കുള്ള മറുപടിയും

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ചതിൽ ‌തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ തന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. പകരം ഏതോ ഒരു കൺസൽറ്റൻസി സ്ഥാപനം ചെയ്ത പിഴവാണ് ഐടി വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡിൽ (കെഎസ്ഐടിഐഎൽ) സ്വപ്ന എത്താൻ കാരണമെന്നും പറയുന്നു. ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ബാക്കിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വാദം. നിയമനത്തിന്റെ പാപഭാരം പ്രൈസ്‍വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) എന്ന പ്രമുഖ കൺസൽറ്റൻസി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാത്രം ചുമലിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ നോക്കിയതിനു പിന്നിൽ എത്രത്തോളം യുക്തിയുണ്ടെന്ന് ഒന്നു പരിശോധിക്കാം. നിയമനവിവാദത്തിൽ സർക്കാർ അനുകൂലികൾ പറയുന്ന വാദങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും ചുവടെ. ഒപ്പം ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും.

ചോദ്യം 1) സ്വപ്ന സുരേഷ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയല്ല... പിന്നെന്താ കുഴപ്പം?

‘സ്വപ്ന സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയേ ആയിരുന്നില്ല... അവിടെ ഒരു തസ്തികയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല, ആരെയും നിയമിച്ചിരുന്നുമില്ല.’–ശിവശങ്കറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്. സാങ്കേതികമായി ഇത് ശരിയാണ്, സ്വപ്നയുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പള റോളിലല്ല. കെഎസ്ഐടിഐഎലിന്റെ കരാർ ജീവനക്കാരിയെന്നും പൂർണമായും പറയാനാവില്ല. അതേസമയം തന്നെ, പ്രൈസ്‍വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ പേ റോളിലുമായിരുന്നില്ല. സർക്കാരിനും പിഡബ്ല്യുസിക്കും ഇടയിലുള്ള വിഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഡൽഹി കമ്പനിയുടെ ശമ്പള റോളിലാണ് സ്വപ്നയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

എന്നുകരുതി വിഷൻ ടെക്നോളജിയോ പിഡബ്ല്യുസിയോ അവരുടെ സ്വന്തം ചെലവിലല്ല സ്വപ്നയ്ക്കു ശമ്പളം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സേവിച്ചത്. പകരം സ്വപ്നയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ് പിഡബ്ല്യുസിക്ക് പ്രതിമാസം 3.18 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിൽ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ കമ്മിഷൻ മാത്രം 1.3 ലക്ഷം. ബാക്കി 1.46 ലക്ഷമാണ് സ്വപ്നയും വിഷൻ ടെക്നോളജിയും വീതിച്ചെടുത്തിരുന്നത്. ഇതുമായി കാര്യമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഡൽഹിയിലെ വിഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രതിമാസം 36,000 രൂപയാണ്. 1.1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമായി സ്വപ്നയ്ക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വപ്നയ്ക്കായി ആകെ ചെലവാക്കിയത് 19.06 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കൊടുക്കാനുള്ള ബാക്കി തുക കൂടി കണക്കാക്കിയാൽ കാൽ കോടിയോളം രൂപ വരുമായിരുന്നു!

ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

∙ സ്വപ്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയല്ലെന്നു വാദത്തിനു സമ്മതിച്ചാലും നൽകിയ പണം സർക്കാരിന്റേതല്ലേ?

∙ കരാർ ജീവനക്കാരിയായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നിട്ടും പിഡബ്ല്യുസി, വിഷൻ ടെക്നോളജി എന്നീ ഇടനില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 1.6 ലക്ഷം രൂപ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ നൽകേണ്ട രീതിയുണ്ടാക്കിയതെന്തിനാണ്?

∙ പിഡബ്ല്യുസിയിലോ മറ്റ് ബിഗ് ഫോർ കൺസൽറ്റൻസി സ്ഥാപനങ്ങളിലോ യാതൊരു അനുഭവപരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് പിഡബ്ല്യുസിക്ക് എന്തിനാണ് വലിയ തുക കമ്മിഷനായി നൽകിയത്?

‌‌ചോദ്യം 2) ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ പേര് ബയോഡേറ്റയിൽ റഫറൻസ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ പാതകമാണോ?

‘സ്വപ്നയുടെ ബയോഡേറ്റയിലെ റഫറൻസ് പേരുകളിൽ ഒന്ന് എന്റേതായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ, അവരെ ജോലിക്കെടുക്കണമെന്നോ അവരെത്തന്നെ സ്പേസ് പാർക്കിലെ ജോലിക്കായി നിയോഗിക്കണമെന്നോ ഞാൻ ഒരു സമയത്തും എവിടെയും നിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ല’-ശിവവശങ്കറിന്റെ വാദം ഇങ്ങനെയാണ്. റഫറൻസും റെക്കമൻഡേഷനും (ശുപാർശ) രണ്ടാണെന്ന വാദമാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, ഇതു വലിയ പാതകമല്ല. എന്നാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനവകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം ഒരു വരി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്:

'The fact that she had approached the special officer in August 2019 with a reference from the then principal secretary (IT) while still working as secretary to the Consul General, UAE is notable. Also both MD KSITIL as well as the special officer cross checked this reference with the then IT secretary who confirmed the same.' അതായത് ശിവശങ്കറിന്റെ പേര് എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നയുടൻ ജോലി കൊടുത്തതല്ല, മറിച്ച് കെഎസ്ഐടിഐഎൽ എംഡിയും സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പെഷൽ ഓഫിസറും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ അറിവോടെയല്ല, സ്വപ്ന അവിടെ എത്തിയതെന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ വാദം നിലനിൽക്കില്ല. ഇനി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ റഫറൻസ് ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന് മൊഴി നൽകിയ സ്പേസ് പാർക്ക് അധികൃതർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടി വരും.

ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

∙ ആർക്കും ആരുടെയും പേര് അവരുടെ അറിവോടെയല്ലാതെ റഫറൻസ് ആയി വയ്ക്കാമെങ്കിൽ ഒരു കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പേര് റഫറൻസ് ആയി വച്ചാൽ ജോലി കിട്ടേണ്ടതല്ലേ?

∙ പുറമേ പരസ്യപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാന്റെ റഫറൻസിൽ ഒരാ‍ൾ മാത്രം എത്തുന്നത് സുതാര്യമാണോ?

∙ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ ബാനറിൽ എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു?

ചോദ്യം 3) പ്രൈസ്‍വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് നിയമിച്ചയാളല്ലേ, അതിന് സർക്കാരെന്തു പിഴച്ചു?

യാതൊരു കൺസൽറ്റൻസി പരിചയവുമില്ലാത്ത സ്വപ്നയെ പിഡബ്ല്യുസി പോലൊരു സ്ഥാപനം വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നുവെന്ന യുക്തി അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന മലയാളികൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ കൺസൽറ്റന്റുമാരുടെയും അവസ്ഥ സ്വപ്നയുടേതു പോലെയാണെന്ന് പിഡബ്ല്യുസിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അതൊരിക്കലുമുണ്ടാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കാണാതെ പോകരുത്. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ച് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്പേസ് പാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ തന്നെ 17.65 ലക്ഷം രൂപയുടെ മറ്റൊരു കരാർ കൂടി പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനു സർക്കാർ നൽകി. സ്പേസ് പാർക്കിലേക്ക് ഐഎസ്ആർഒയുടെ വാണിജ്യവിഭാഗമായ ആൻട്രിക്സ് കോർപറേഷനിൽനിന്നു നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനായി സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ടും മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടും തയാറാക്കുകയായിരുന്നു ദൗത്യം. 17.65 ലക്ഷം രൂപയിൽ 10.41 ലക്ഷം പിഡബ്ല്യുസിക്ക് നൽകി.

ഇതിനിടെ വിവാദങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ബാക്കി തുക പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കൺസൽറ്റൻസി ചാർജ് ആയ 19.06 ലക്ഷം രൂപയും റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ കരാറും ചേർത്ത് 29.47 ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഡബ്ല്യുസിക്ക് സ്പേസ് പാർക്ക് വഴി മാത്രം ലഭിച്ചത്.

ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

∙ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ ആളായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് മൂന്നാമതൊരു കമ്പനിയായ വിഷൻ ടെക്നോളജിയെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്?

∙ പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്ടിൽ അവരുടെ റോളെന്താണ്, പിഡബ്ല്യുസിയുടെ എന്ത് സേവനമാണ് അവരുടെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ നൽകിയിരുന്നത്?

∙ പിഡബ്ല്യുസിക്ക് റോളില്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന മാൻപവർ ഏജൻസി വഴി നേരിട്ട് സ്വപ്നയെ നിയമിക്കാമായിരുന്നല്ലോ? അതുവഴി പിഡബ്ല്യുസിക്ക് നൽകുന്ന 1.3 ലക്ഷം രൂപ ലാഭിക്കാമായിരുന്നു.

∙ വ്യാജ ബിരുദമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ യാതൊരു പരിശോധനയുമില്ലാതെ പിഡബ്ല്യുസി എടുത്തത് അധിക ബിസിനസ് ലഭിക്കാൻ ആയിരുന്നോ?

ചോദ്യം 4) യോഗ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടത് പിഡബ്ല്യുസിയല്ലേ... സർക്കാരിനെന്തു കാര്യം?

കേരള സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫിസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നയാളുടെ പശ്ചാത്തലം സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ട എന്നാണ് യുക്തിയെങ്കിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ആരു വഴി വന്നാലും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിനു വേണ്ടിയാണ്. നിയമനത്തിനു മുൻപ് സ്വപ്ന സ്പേസ് പാർക്ക് അധികൃതരുമായി അനൗപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബയോഡേറ്റ അടക്കം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ലഭിച്ച പച്ചക്കൊടി അനുസരിച്ചായിരുന്നു നിയമനം.

‘സ്വപ്ന സുരേഷുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഞങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുകയാണ്. 2019 ഒക്ടോബർ 21ന് അവരെ നിങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫിസിൽ നിയോഗിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’- ഒക്ടോബർ 17ന് പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ സി.പ്രതാപ് മോഹൻ നായർ സ്പേസ് പാർക്കിന്റെ ചുമതലയുള്ള കെഎസ്ഐടിഐഎൽ എംഡി ജയശങ്കർ പ്രസാദിന് അയച്ച ഇമെയിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

∙ എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഡോ. ബാബ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ടെക്നോളജിക്കൽ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബികോം എടുത്തുവെന്ന് സ്വപ്ന പറഞ്ഞിട്ടും സ്പേസ് പാർക്ക് അധികൃതർക്ക് സംശയത്തിന്റെ ലാഞ്ഛന പോലും തോന്നാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

∙ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധികാരിക രേഖയായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പിഡബ്ല്യുസിക്കും വിഷൻ ടെക്നോളജിക്കും വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയ നോവൈ എന്ന സ്ഥാപനം സ്വപ്നയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതെങ്ങനെ?

ചോദ്യം 5) വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെന്താണ് കുഴപ്പം?

തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നരക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് ബാബ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ടെക്നോളജിക്കൽ സർവകലാശാലയുടെ റജിസ്ട്രാർ ഡോ.വിവേക് എസ് സാഥെയുടെ ഇ–മെയി‍ൽ സഹിതം ‘മലയാള മനോരമ’ വാർത്ത നൽകിയിട്ടും പൊലീസിനു മാത്രം ഇതുവരെയും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ദുരൂഹമാണ്.

ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

∙ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത വന്ന ജൂലൈ 11ന് വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്തത് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു നാണക്കേടല്ലേ?

∙ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എന്ന് സ്വപ്ന തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് അനങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

ചോദ്യം 6) കുറ്റം ചെയ്ത പിഡബ്ല്യുസിയെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയല്ലോ... പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ?

ഇല്ല, സ്വപ്നയ്ക്കായി ചെലവാക്കിയ തുക പിഡബ്ല്യുസിയിൽനിന്ന് ഈടാക്കണമെന്ന ശുപാർശയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. ഒരു പൈസ പോലും തിരികെ കിട്ടിയതായി വിവരമില്ല. കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ പിഡബ്ല്യുസി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും താൽക്കാലിക സ്റ്റേ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊക്കെക്കൊണ്ടു തന്നെ പിഡബ്ല്യുസിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശാശ്വതമല്ല. യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചതിന് ശിവശങ്കർ അടക്കമുള്ള 3 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്കൽനിന്ന് പണം ഈടാക്കണമെന്ന ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ ശുപാർശയും നടപ്പായില്ല.

നിയമനവിവാദം ആളിപ്പടർന്നപ്പോൾ പാപഭാരം മുഴുവൻ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ ചുമലിൽ വച്ചൊഴിയാൻ കെഎസ്ഐടിഐഎൽ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ജൂലൈ 13ന് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊച്ചിയിലെ ലെക്സ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഗ്ലോബലിന്റെ അഭിഭാഷകരായ കെ.എ.അബ്ദുൽ സലാം, സുനിൽ വി.മുഹമ്മദ് എന്നിവർ മുഖേന പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ആദ്യ വക്കീൽ നോട്ടിസ്. 24ന് ഷാർദുൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൈറ്റ് കോളർ ഡിഫൻസ് ലോയർ അനുജ് ബെറി നൽകിയ മറുപടി കെഎസ്ഐടിഐഎൽ എംഡിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതായിരുന്നു.

പിഡബ്ല്യുസി, അവർക്കെതിരെ നിരത്തിയ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നിയമന ശുപാർശ എത്തിയത് സർക്കാരിൽനിന്നു തന്നെയാണെന്നും അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എംഡി തന്നെ നിയമനത്തിനായി ശുപാർശ നൽകിയിട്ട് പിഡബ്ല്യുസിയെ കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അവരുടെ ലീഗൽ ഏജൻസിയായ ഷാർദുൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.

ബാക്കിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

∙ കെഎസ്ഐടിഐഎൽ തന്നെയാണ് സ്വപ്നയുടെ റഫറൽ നൽകിയതെന്ന് പിഡബ്ല്യുസി രേഖാമൂലം പറഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണമില്ലാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?

∙ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ പക്കൽ നിന്നോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ സ്വപ്നയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച പണം ഇതുവരെയും തിരിച്ചുപിടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

∙ സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ടായിട്ടും പണം തിരികെ നൽകാത്ത പിഡബ്ല്യുസിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

English Summary: Swapna Suresh Appointment Row: 6 Frequently Asked Questions with Answers