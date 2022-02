ത്രിപുര ബിജെപിയിൽ വിമത നീക്കം, രണ്ട് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചു; കോൺഗ്രസിലേക്ക്?

അഗർത്തല ∙ എംഎൽഎയും ത്രിപുര മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ സുദീപ് റോയ് ബർമൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും രാജിവച്ചു. നേരത്തേ ബിജെപിയിൽനിന്നു രാജിവച്ച മറ്റൊരു എംഎൽഎ ആശിഷ് ദാസും എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലേക്കു തിരിച്ച ഇരുവരും കോൺഗ്രസിലോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലോ ചേരുമെന്നാണ് വിവരം.

സംസ്ഥാനത്തു ജനാധിപത്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച് സുദീപ് റോയ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബിജെപിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സുദീപ് റോയിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സമയമാകുമ്പോൾ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2017ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന സുദീപ് റോയിയെ, 2019 ജൂണിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് എംഎൽഎമാരുടെ രാജി പ്രഖ്യാപനം.

English Summary: Tripura: Two BJP MLAs quits party, likely to join Congress