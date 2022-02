വീട്ടിലേക്ക് നടന്നെത്തി വാവ; ‘‘വിമർശിച്ചവർക്ക് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മറുപടി നൽകും’’

തിരുവനന്തപുരം∙ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായി വാവ സുരേഷ്. കോട്ടയത്തെ ചികിൽസ പൂർത്തിയായി ശ്രീകാര്യത്തെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ്.

കോട്ടയത്തുകാരുടെ ദാനമാണ് തന്റെ ജീവിതമെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിച്ച നല്ല മനസുകൾക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അറിയുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രാർഥിച്ചു. താൻ മരണാവസ്ഥയിൽ കിടന്നപ്പോൾ മോശമായി പറഞ്ഞ ആളുകളോട് പരാതിയില്ല. അവർക്കു മലയാളികൾ മറുപടി കൊടുക്കും. തനിക്കു കിട്ടിയ സ്നേഹം വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതല്ല. ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ വരുമെന്നു വിചാരിച്ചില്ല.

പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കരുത് എന്ന് ഒരു ക്യാംപയിൻ വനംവകുപ്പിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു സുരേഷ് പറഞ്ഞു. കോട്ടയം കുറിച്ചിയിലെ നാട്ടുകാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. അവിടെ പാമ്പിനെ പിടിച്ചശേഷം ഷോ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കുനിഞ്ഞു പാമ്പിനെ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ നട്ടെല്ലിനു വേദന തോന്നിയതു കൊണ്ട് ശ്രദ്ധമാറിയപ്പോഴാണ് കടി കിട്ടിയത്. ചികിൽസയ്ക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകിയ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവനോട് നന്ദി പറയുന്നതായും സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

