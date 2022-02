തയാറെടുപ്പുകൾ ഉൗർജിതം; യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന് റഷ്യ ഉടൻ തയാറായേക്കും: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റഷ്യ തയാറായേക്കുമെന്ന് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജെയ്ക് സള്ളിവന്‍. ആക്രമണവുമായി റഷ്യ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ വൻ ആൾനാശമാണ് ഉണ്ടാകുക. യുക്രെയ്നെ റഷ്യ ആക്രമിച്ചാൽ അനന്തരഫലം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. റഷ്യ വൻ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ജെയ്ക് സള്ളിവന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിക്കുന്നതിന് റഷ്യ 70% തയാറെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്ന പ്രസ്താവനയുമായി യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് തന്നെ രംഗത്തെത്തുന്നത്.

വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽത്തന്നെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ നിർദേശം നൽകിയേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സള്ളിവന്റെ പ്രസ്താവന എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. റഷ്യ ആക്രമണത്തിനു മുതിർന്നാൽ അരലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. യുക്രെയ്നിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ആയിരങ്ങൾക്ക് പലയാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സള്ളിവന്‍ തയാറായില്ല.

സാധാരണ ശീതകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ നടത്താറുള്ള ആണവ സേനയുടെ അഭ്യാസം ഈ മാസം പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ആക്രമണത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെയേ പ്രശ്ന പരിഹാരം സാധ്യമാകൂ എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്നിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടില്ലെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാറ്റോ അംഗങ്ങളായ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎസ് സേനാ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ നാറ്റോ അംഗമല്ലെങ്കിലും യുഎസിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സൈനിക പരിശീലനവും സഹായവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി റഷ്യയുടെ 750–1000 സൈനികർ വീതമുള്ള 85 ബറ്റാലിയൻ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 14 തന്ത്രപ്രധാന ബറ്റാലിയനുകൾ മറ്റിടങ്ങളിലും സജ്ജമാണ്. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ പൂർണ അധിനിവേശത്തിനു ശ്രമിക്കാതെ ഭാഗിക ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യതയാണ് യുഎസ് കാണുന്നത്.

യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഇതു ലോകത്തെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെങ്കിൽ റഷ്യയ്ക്കുമേൽ ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബൈഡൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.

1917 ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായ ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക്കുകളിലൊന്നായിരുന്നു യുക്രെയ്ൻ. സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളിൽ വലുപ്പം കൊണ്ടു മൂന്നാമതും. 1991 ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ യുക്രെയ്ൻ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി. 2014ൽ റഷ്യ അനുകൂലിയായ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായതു മുതൽ റഷ്യയുമായി ബന്ധം വഷളായി. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യ അനുകൂല വിമതർക്ക് മിസൈലുകളടക്കം ആയുധങ്ങളും പിന്തുണയും റഷ്യ നൽകി.

പിന്നാലെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിച്ച്, ക്രൈമിയ പിടിച്ചെടുത്തു റഷ്യയോടു കൂടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. 2015 ൽ യുക്രെയ്നിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ വന്നപ്പോഴേക്കും യുദ്ധത്തിൽ സൈനികർ അടക്കം 13,000 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2014ൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണു റഷ്യയുടെ സൈനിക നടപടിയുണ്ടായത്. സമാനമായ ഒരു കടന്നുകയറ്റം വൈകാതെ സംഭവിച്ചേക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

English Summary: White House national security adviser Jake Sullivan says Ukraine invasion could come ‘any day’