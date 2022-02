കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ബി.രാമന്‍ പിള്ള. ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ തയാറാക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ കോടതിയിൽ നൽകാനിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയാനിരുന്നതിനാലാണ് വൈകിയത്. ഇന്നോ, അടുത്ത ദിവസമോ തന്നെ കോടതിയിൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തെളിവുണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണ് ഗൂഢാലോചനക്കേസ്. തെളിവുണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദിലീപിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാനാണ് ഈ കേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിച്ച ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൂർണമായും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണ് ഗൂഢാലോചനക്കേസ്. പ്രതി ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്നു പറയുന്ന ടാബില്ല, ലാപ്ടോപില്ല. കേസുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് തയാറാക്കിയ തിരക്കഥയാണ് എല്ലാം. ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് എതിർത്തത്. ഇതിൽ ഫോണിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

കോടതിയിൽ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിൽ തെളിവ് ഇല്ലെന്നു മനസിലായതിനാൽ ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കള്ളത്തെളിവുണ്ടാക്കാനായി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് കേസ്. ഒരു കേസിലും പ്രതിയോട് തെളിവു ഹാജരാക്കാൻ പറയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമില്ല. ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ടു പോകാനായി പൊലീസ് ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു.

അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ ആദ്യ കേസിൽ ബൈജു പൗലോസിനെ കുറിച്ചോ സന്ധ്യയെ കുറിച്ചൊ പരാമർശമില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുഭവിക്കും എന്നു മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു മൊഴി ഉണ്ടാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ എഫ്ഐആർ ഉണ്ടാക്കിയതിലാണ് ഗൂഢാലോചനയുള്ളത്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാലചന്ദ്രകുമാറും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണിത്. അദ്ദേഹം നൽകിയ പരാതിയിൽ 2021 ഏപ്രിലിൽ എഡിജിപി ബി.സന്ധ്യയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അന്നു തുടങ്ങിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇത്.

ജില്ലാ കോടതിയിൽ കേസ് വരുന്നതിനു മുൻപ് 2018 ജനുവരി 31ന് വിചാരണക്കോടതിയിൽവച്ച് ദിലീപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഒരു വാദം. പറഞ്ഞ തീയതിക്കു വിചാരണക്കോടതിയിൽ ദിലീപ് വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ലാതെ എങ്ങനെയും ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ച കുറ്റങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു തെളിവുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ വസ്തുതയില്ല. ആദ്യത്തെ കേസിൽ 350 സാക്ഷികളുണ്ട്. അതിൽ ദിലീപിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം. സഹോദരൻ, സഹോദരി, ഭാര്യ, അടുത്തബന്ധുക്കൾ എന്നിവർ വന്ന് എതിർ പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊലീസിനു മൊഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിടീക്കേണ്ടതില്ല. അതു പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഒരു സാക്ഷിക്കും ബാധ്യതയില്ല. പൊലീസ് എഴുതുന്ന മൊഴിയിൽ ഒപ്പിടീക്കരുതെന്ന് നിയമം പറയുന്നുണ്ട്. അവർ എഴുതിവച്ച കളവിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. എന്തും പറഞ്ഞ് ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനായിരുന്നു നീക്കം.

കോടതിയെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും വ്യക്തമായി പരിഗണിച്ച് വസ്തുതയില്ലെന്നു കണ്ടാണ് കേസിൽ കോടതി വിധി പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ വസ്തുതകൾ അറിയാതെയാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതെന്ന വിമർശനവും അഭിഭാഷകൻ പി. രാമൻ പിള്ള ഉയർത്തി.

English Summary: Will approach court For Quashing Of FIR in Conspiracy case: Advocate b raman pillai