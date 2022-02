‘എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടാനാകുന്നില്ല; ഏതുനിമിഷവും ഇവിടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകാം; രക്ഷിക്കണം’

കീവ്∙ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ 10 മലയാളികൾ. രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഇവർ യുക്രെയ്നിലെത്തിയത്. പുറത്ത് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിനാൽ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ബേസ്മെന്റിലാണ് നിലവിൽ ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടാനാകുന്നില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഒരു തവണ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എംബസിയിലെത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാന്‍ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും അപകടകരമാണെന്നും ആലുവ സ്വദേശി നിതീഷ് പറയുന്നു.

‘‘രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് ജോലിക്കായി മൂന്നുമാസത്തെ വീസയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. തൃശൂർ, എറണാകുളം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ 10 പേർ. കീവിൽ നിന്നും 14 കിലോമീറ്റർ അകലെ റൈഡ്സാന സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ ബേസ്മെന്റിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല ഇവിടെ. പുറത്ത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എംബസിയുടെ എല്ലാ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചുനോക്കി. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ നിർവാഹമില്ല. സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങാനാകില്ല. റോഡുമാർഗം പോകാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

വഴിയിൽവച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്ന പേടിയുണ്ട്. ഒരു തവണ കീവിലുള്ള എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടാനായി. എങ്ങനെയെങ്കിലും എംബസിയിൽ എത്താനാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതുതന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മുൻപ് പോയവരൊക്കെ കുറേ സമയമെടുത്താണ് പല ബോർഡറിലും എത്തിപ്പെട്ടത്.’’–നിതീഷ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അവരും ബേസ്മെന്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

‘‘വണ്ടിപിടിച്ചു പോകാനുള്ള പണമില്ല. വിളിച്ചാലും ആരും വരുന്നില്ല. ഇനി പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക വച്ചുവേണം പോകാൻ. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പതാകയില്ല. വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി പ്രിന്റ് എടുക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സേഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാതെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനാകില്ല. വളരെ വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. എങ്ങനെയെങ്കിലും എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെനിന്നും രക്ഷിക്കണം.’’– നിതീഷും കൂട്ടരും പറയുന്നു.

English Summary: Keralites in Ukraine seeks Govt's help in Evacuation