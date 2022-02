‘കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര സൗജന്യം; ഡൽഹിയിൽ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കും’

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലും മുംബൈയിലുമെത്തുന്ന മലയാളികളെ സൗജന്യമായി കേരളം നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനും കേരളത്തിന്‍റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയുമായ വേണു രാജാമണി. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഡല്‍ഹിയിലും മുംബൈയിലും താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ റുമാനിയയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമാണ് എത്തിക്കുക. ഇന്ന് അർധരാത്രിയോടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഡൽഹിയിൽ എത്തും. സംഘത്തിൽ 17 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 470 വിദ്യാർഥികളാണ് ഉള്ളത്.

