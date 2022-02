‘ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ധാരാളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് മോദി നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചില്ല.



‘ഭാഷ തടസ്സമാണെങ്കിലും ഇന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരണം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധാരാളം ഡോക്ടർമാരെയും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെയും ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭൂമി അനുവദിക്കാൻ നയം രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുമോ?’– അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യ, ക്ഷേമ സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളും വെബിനാറിൽ മോദി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ‘ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു ആരോഗ്യം എന്ന ആശയത്തോടെയാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ വൻ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

