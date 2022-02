മൈനസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ച് വിദ്യാർഥി സംഘം പോളണ്ട് അതിർത്തിയിൽ

കൊച്ചി ∙ യുക്രെയ്നിലെ കീവിൽനിന്ന് അതിർത്തിയിലെത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ പോളണ്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം. മൈനസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി തണുപ്പിൽ ജാക്കറ്റ് മാത്രം ധരിച്ചാണ് അതിർത്തി കടക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നതെന്നും സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നും എറണാകുളം കളമശേരി സ്വദേശി ജിയാദ് പറഞ്ഞു.



‘എംബസിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പോളണ്ട് അതിർത്തിയിലേക്കു നീങ്ങിയത്. വാഹനത്തിലും നടന്നുമായി ബോർഡറിനു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷെൽട്ടറിൽ കയറിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമാണ് പ്രവേശനം എന്നു പറഞ്ഞ് ഇറക്കിവിട്ടു. സംഘത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്’– ജിയാദ് പറഞ്ഞു.

ഒരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെയാണ് സംഘത്തിലെ 25ലേറെ വിദ്യാർഥികൾ കഴിയുന്നതെന്ന് കളമശേരി സ്വദേശിയായ അബിൻ പറയുന്നു. ബസിൽ ബോർഡറിലെത്തിയ സീനിയർ വിദ്യാർഥികളും ബോർഡർ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ യുക്രെയ്നികളും വിദേശികളും തമ്മിൽ അടിപിടിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. നിറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കടുത്ത വേർതിരിവുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാരെയും ആഫ്രിക്കക്കാരെയും ആക്രമിക്കുകയാണ്. അവർ അതിർത്തി കടന്നിട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ കടന്നാൽ മതിയെന്നാണ് ആവശ്യം.

അതിർത്തി കടക്കാനായി കടുത്ത തിക്കുംതിരക്കുമാണ് നേരിടുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിർത്തി കടന്നാൽ പോളണ്ടിൽനിന്നു 15 ദിവസത്തേക്കുള്ള വീസ ലഭിക്കും. അവിടെനിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു. അബിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘം ബോർഡറിൽനിന്നു സഹായാഭ്യർഥനയുടെ വിഡിയോയും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indian students trapped in Ukraine seek help from Government