ഒറ്റ വോട്ടിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ബിജെപി, സ്റ്റാലിൻ പ്രഭാവത്തിൽ തകർന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെയും

തമിഴ്നാട്ടിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ നയിക്കുന്ന ഡിഎംകെ മുന്നണി നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എതിർപാളയത്തിലെ അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ പോലും ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റാലിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഡിഎംകെ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുമെന്നും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരൊക്കെ കൈവിട്ടാലും തങ്ങളെ എന്നും ചേർത്തുപിടിക്കുമെന്ന് അണ്ണാ ഡിഎംകെ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്ന ‘കൊങ്കുനാട്ടിൽ’ തകർന്നു തരിപ്പമണമായതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. കോയമ്പത്തൂർ, സേലം, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, നാമക്കൽ എന്നീ ജില്ലകൾ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് കൊങ്കുനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ശക്തനായ ഒരു നേതാവില്ലാതെ, കെട്ടുറപ്പുള്ള പാർട്ടി സംവിധാനമില്ലാതെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടാൽ ഫലം എന്താകുമെന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ അണ്ണാ ഡിഎംകെയ്ക്ക് വ്യക്തമായതാണ്. എന്നാൽ ആ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്നതായിരുന്നു തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ പ്രകടനം. മറുഭാഗത്ത് ദേശീയ ബദൽ മുന്നണിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റാലിന്, ആ പദവിയിലിരിക്കാൻ താൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനാണെന്നു തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.

കൊങ്കുനാട്ടിലെ വീഴ്ച

കേരളവും കർണാടകവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശങ്ങളാണ് പൊതുവെ കൊങ്കുനാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ, നീലഗിരി, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, ഡിണ്ടിഗൽ, കരൂർ, നാമക്കൽ, സേലം, ധർമപുരി, കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലകളാണു പഴയ കൊങ്കു മണ്ഡലം. ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊങ്കുനാട്. കൊങ്കു വെള്ളാള കൗണ്ടർ വിഭാഗക്കാർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടം.

കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായും നീലഗിരി, വാൽപാറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിലും സേലം, ഈറോഡ് പ്രദേശങ്ങൾ കാർഷികപരമായും മികച്ചുനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴ്നാടിനെ സാമ്പത്തികമായി താങ്ങിനിർത്തുന്ന പ്രദേശം എന്ന ഖ്യാതിയും കൊങ്കുനാടിനുണ്ട്. (കൊങ്കുനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ചുവടെ. അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ മേഖല പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തുതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു)

അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ എല്ലാമായിരുന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ.ജയലളിത, നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസാമി തുടങ്ങി പേരെടുത്ത നേതാക്കളെല്ലാം കൊങ്കുനാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘രണ്ടിലയെ’ എന്നും കൊങ്കുനാട് ചേർത്തുപിടിച്ചു. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ തകർന്നടിഞ്ഞെങ്കിലും കോയമ്പത്തൂരിലെ 10 മണ്ഡലങ്ങളും അണ്ണാ ഡിഎംകെക്ക് ഒപ്പം നിന്നിരുന്നു.

വോട്ടുപോയ വഴി

ഉൾപ്പാർട്ടി പോരും ഘടകകക്ഷികളെ ചേർന്നു നിർത്താൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽപോലും അണ്ണാ ഡിഎംകെയെ തൂത്തെറിഞ്ഞത്. കോയമ്പത്തൂർ കോർപറേഷനിലെ 100ൽ 96 സീറ്റും ഡിഎംകെ മുന്നണി നേടി. ഇതിൽ 68 സീറ്റുകൾ ഡിഎംകെ ഒറ്റയ്ക്കു ജയിച്ചതാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ജില്ലയിലെ 198 വാർഡുകളിൽ 159 എണ്ണവും ജയിച്ചത് ഡിഎംകെ മുന്നണി തന്നെ.

സീറ്റ് വീതംവയ്പിലെ തർക്കം മൂലം ഇത്തവണ അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുന്നണിവിട്ട് ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. ഈറോഡിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിച്ച ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഒറ്റ വോട്ടുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്നു. ഉൾപ്പാർട്ടി പോര് രൂക്ഷമായ വാൽപാറ നഗരസഭയിൽ എഡിഎംകെ ഒരു സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി. പൊള്ളാച്ചിയിലെ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റും ഡിഎംകെ തൂത്തുവാരി. തിരുപ്പൂർ കോർപറേഷനിൽ ഇതാദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഡിഎംകെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു.

ചിത്രം: AFP

കോയമ്പത്തൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എഡിഎംകെയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു പൊള്ളാച്ചിയും തിരുപ്പൂരും. സേലം കോർപറേഷനിൽ 60ൽ 51 വാർഡിലും ഡിഎംകെ ജയിച്ചു. കോയമ്പത്തൂർ കോർപറേഷനിൽ മത്സരിച്ച 9 വാർഡുകളിലും ജയിക്കാനായത് കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമായി. തിരുപ്പൂർ കോർപറേഷനിൽ മത്സരിച്ച 8ൽ 6 സീറ്റിലും സിപിഐ വിജയിച്ചു. ഈ സീറ്റുകൾ പലതും കാലങ്ങളായി അണ്ണാ ഡിഎംകെ കയ്യടക്കിവച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ പരസ്പരം കാലുവാരിയതോടെ എതിർപക്ഷത്തിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി.

അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈറോഡ് കോർപറേഷൻ ഡിഎംകെ പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ലയിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോർപറേഷൻ, നാല് നഗരസഭകൾ, 42 ടൗൺ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ ഡിഎംകെയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു. 21 വാർഡുകളുള്ള വാൽപാറ നഗരസഭയിൽ 19 വാർഡും ഡിഎംകെ തൂത്തുവാരി. എഡിഎംകെയും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയും ഒന്നു വീതം സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി.

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ തമ്മിൽ തല്ലിന് നാട്ടുകാർ നൽകിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു വാൽപാറയിൽ എഡിഎംകെയെ തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. നീലഗിരി ജില്ലയിലെ 4 നഗരസഭകളിലും 11 ടൗൺ പഞ്ചായത്തുകളും ഡിഎംകെ തൂത്തുവാരി. ഊട്ടി, കുനൂർ, ഗൂഡല്ലൂർ, നെല്ലിയാളം തുടങ്ങിയ നഗരസഭകളിൽ ഡിഎംകെ തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരം പിടിച്ചു. പൊള്ളാച്ചി, തിരുപ്പൂർ ജില്ലകളിലും സ്ഥിതി സമാനം.

സ്റ്റാലിൻ സ്റ്റൈൽ

രാഷ്ട്രീയമായ അടിയൊഴുക്കുകൾ തമിഴ്നാടിനു പുതുമയല്ല. എന്നാൽ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിക്കു ബദലായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒരുമിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നേതൃനിരയിൽ കോൺഗ്രസ് വേണോ, മമത ബാനർജി മതിയോ, അതല്ല സ്റ്റാലിൻ വരണോ എന്ന ചർച്ചകൾ കൊടുമ്പിരികൊണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമയമാണിത്.

സ്റ്റാലിനും മമത ബാനർജിയും. ചിത്രം: PTI

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ തൃണമൂലും സമാന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മമതയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തേക്കാൾ പാർട്ടിയുടെ കേഡർ സംവിധാനവും ഒരു പരിധിവരെ ഗുണ്ടാരാജുമായിരുന്നു അതിനു പിന്നിലെന്നാണു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, മറുവശത്ത് സ്റ്റാലിൻ എന്ന നായകനാണ് ഇന്ന് ഡിഎംകെയുടെ എല്ലാം. അധികാരത്തിലേറി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം വിലയിരുത്തിയാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ടുചെയ്തതെന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തം.

ജാതിയുടെ പേരിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ ചെന്നു കണ്ടും സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ജാതിപ്പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയും ഇതിനോടകം തന്നെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയം സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുത്വ അജൻഡയുമായി തമിഴ്നാട് പിടിക്കാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ടുവരേണ്ട എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച സ്റ്റാലിൻ, സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ നേരിയ വളർച്ച പോലും മുളയിലേ നുള്ളാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ രാഷ്ട്രീയബോധം തന്നെയാണ് ബിജെപിക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ ബദൽ നയിക്കാൻ സ്റ്റാലിനെ യോഗ്യനാക്കുന്നതും. അതിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ നേടിയ വിജയം.

∙ വാൽക്കഷണം

തലയെടുപ്പുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന രാഷ്ട്രീയച്ചൊല്ലിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റാലിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത. ജയലളിതയ്ക്കു ശേഷം അത്തരമൊരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ പ്രതിസന്ധി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ ഒരു മുഖം അവർക്കില്ലായിരുന്നു.

English Summary: Landslide Victory for DMK in Kongu Region in Tamil Nadu Local Body Polls