കീവ് ∙ റഷ്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന യുക്രെയ്ന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ രക്ഷാദൗത്യം ഇപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയിൽ. സുമിയില്‍ കഴിയുന്ന മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്, നിലവില്‍ രക്ഷാദൗത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പോളണ്ട്, ഹംഗറി, റുമാനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെത്തുക പ്രായോഗികമല്ല. പ്രത്യേക ഇടപെടല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആവശ്യം.

യുക്രെയ്‌നിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ പോളണ്ട്, ഹംഗറി, സ്ലൊവാക്യ, റുമാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡ് മാർഗമെത്തിച്ചശേഷം വിമാനമാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. വിമാനച്ചെലവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കും. ഏകദേശം 1500 പേർ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തികളിലെത്തിയതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള ബസ് സൗകര്യം സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പു കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു ചില മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി കൂട്ടമായി അതിർത്തിയിലേക്കു നടക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ടാക്സികളോ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യമോ ഇല്ല. സ്വന്തം നിലയിൽ പോകാൻ എളുപ്പമല്ല. സർവകലാശാലകളും കൈമലർത്തുകയാണെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.

