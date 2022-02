ബൈഡന്റെ ‘റഷ്യൻ’ ട്വീറ്റ് സൂപ്പർഹിറ്റ്, ട്രംപിന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ ചീറ്റി; തോറ്റോടുമോ വീണ്ടും?

സമൂഹമാധ്യമ ശാപം വിടാതെ പിന്തു‍ടരുകയാണോ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ? അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം അത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന ട്രംപിന്റെ സ്വന്തം ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ’ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനെത്തിയവർക്കു ലഭിച്ചത് ‘വെയ്‌റ്റ് ലിസ്റ്റ്’ സന്ദേശമായിരുന്നു. അതും പോരാതെ, പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ട്രംപിന്റെ അനുയായികളും ജീവനക്കാരും അനധികൃതമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും സന്ദേശങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ മെസേജിങ് സംവിധാനങ്ങളും സ്വകാര്യ ഫോണുകളും ട്രംപ് സംഘം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന കാര്യം യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിരീക്ഷക സമിതിയാണു കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളൊന്നും ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നാഷനൽ ആർക്കൈവ്സില്‍നിന്നും നിരീക്ഷക സമിതി വിവരം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ മകൾ ഇവാൻക ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുകയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രാഥമിക തെളിവുകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിവാദം ശക്തമാകാനൊരുങ്ങുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിന്റെ’ വരവ്.

എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും തെറ്റി!

രാഷ്ട്രീയമായി ട്രംപിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ളതായിരുന്നു പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമം. ഫെബ്രുവരി 21നായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായി ആപ് റിലീസ് ചെയ്തത്. അതിനു മുൻപേതന്നെ പലർക്കും ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് വേർഷൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ സംശയം തീർക്കാൻ ട്രംപ് സംഘം ഒരു ‘ചോദ്യോത്തര’ സെഷനും സംഘടിപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ആപ്പിൾ ഡിവൈസുകളിൽ മാത്രമാണ് ആപ് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ കൂട്ടത്തോടെ അംഗത്വമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആദ്യദിവസം തന്നെ 13 മണിക്കൂറാണു സംവിധാനം പൂർണമായും നിശ്ചലമായത്.

യുഎസ് ഭരണകേന്ദ്രമായ കാപ്പിറ്റോൾ ടവറിലേക്ക് അണികൾ ഇരച്ചു കയറി കലാപത്തിനു ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിനെ ട്വിറ്ററും ഫെയ്സ്ബുക്കും യുട്യൂബും അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വിലക്കിയത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും തളരില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പുറത്തിറക്കിയത്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചുവരവ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതു തന്നെ ഈ ആപ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ തകർന്നടിഞ്ഞതിനെതിരെ മറ്റു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസങ്ങളും ട്രോളുകളുമായി ട്രംപ് അനുകൂലികൾ പോലും രംഗത്തെത്തി. നേരത്തേ ട്രംപ് അനുകൂലികളും ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തയാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ മിക്കവയും ആദ്യത്തെ വൻ കുതിപ്പിനു ശേഷം തകർന്നടിയുകയാണു ചെയ്തത്.

‘ഫെയ്സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും പിന്തള്ളപ്പെടാൻ പോകുന്നു’ എന്നാണു ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പുറത്തിറക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചതുമില്ല! യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു ട്രംപിനു മേൽ പതിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ കോൺഗ്രസ് സമിതിയുടെ അന്വേഷണവും നേരിടുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ ട്രംപിനും അനുകൂലികൾക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിത്യവും ജനങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്താൻ ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ കുറവും ട്രംപിനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ.

പക്കാ ട്വിറ്റർ

ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന സമൂഹ മാധ്യമം ട്വിറ്ററിന്റെ തനിപ്പകർപ്പായാണു വികസിപ്പിച്ചത്. ട്വിറ്ററിൽ ട്വീറ്റ് എന്നു പറയുന്നതിനെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ ആപ്പിൽ ട്രൂത്ത് എന്നു പറയും. റീട്വീറ്റിനെ റീട്രൂത്ത് എന്നും. ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ പുതുമകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണു പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമം പുറത്തിറക്കിയത് എന്നതും ജനം ശ്രദ്ധിച്ചു. ട്വിറ്ററിനെ ഒരു നാണവുമില്ലാതെ കോപ്പിയടിച്ചതിനുള്ള കളിയാക്കൽ വേറൊരു വശത്ത്. എങ്കിലും മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും റിപബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെയും ഇനിയുള്ള ചില നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയാകും എന്നതാണു വൻ ജനപ്രവാഹം സൃഷ്ടിച്ചത്.

എന്നാൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലേക്ക് അംഗത്വമെടുക്കാൻ എത്തിയവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആപ്പിനു കഴിയാതെ വരികയായിരുന്നു. വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്കു നീണ്ട ‘വരിയിൽ’ ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നിലേക്കു തഴയപ്പെട്ടതും ട്രോളുകൾക്കു കാരണമായി. ഇതിനിടെ ട്രംപ് ചിലർക്ക് അംഗത്വം നൽകുന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രംപിനു പോലും ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പ്രചാരണത്തിന് ഇതു കാരണമായി. ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പൂർണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വൻ ജനപ്രീതി പിന്നീടു കുറയുന്നതാണു കണ്ടത്.

ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും

അതേസമയം ആപ് ചീറ്റിപ്പോയിട്ടില്ലെന്നു കാണിച്ച് ട്രംപ് അനുകൂലികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ആപ് സ്റ്റോറിലെ ഡൗൺലോഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ ഒന്നാമതെത്തിയെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ആപ് നിർമാതാക്കളായ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് അക്വിസിഷൻ കോർപറേഷന്റെ ഓഹരികളിൽ 14 ശതമാനത്തിന്റെ കുതിപ്പും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തി. ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തരിലൊരാളായ റിപബ്ലിക്കൻ നേതാവ് ഡെവിൻ ന്യൂൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രംപ് മീഡിയ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പാണ് ആപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പുകൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 21ന് ആരംഭിച്ച് അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ 1.7 ലക്ഷം പേരാണ് ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് ടെക് റിസർച് സ്ഥാപനമായ ആപ്‌ടോപ്പിയ പറയുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രംപിന്റെ തിരിച്ചു വരവായിരിക്കും ഇതെന്നും കമ്പനി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചുവെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ട്രംപിന് ട്വിറ്ററിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നതാണു മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യം. ട്രംപിന്റെ മൂത്ത മകൻ ഡോണൾ‍ഡ് ജൂനിയറാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി 14ലെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ: ‘തയാറാകൂ..നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് വൈകാതെതന്നെ നിങ്ങളെ കാണാനെത്തും...’

ഈ ആപ് ‘സത്യം’ മാത്രമേ പറയൂ!

ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ‘ട്രൂത്ത്’ നിലവിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ജനത്തിന്റെ അവകാശത്തിനു മേൽ കത്തിവച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ നടക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു. ‘സത്യം പറയുന്നവർ’ എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ ഉപയോക്താക്കളെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഡിവൈസുകളിൽ ഈ ആപ് ലഭിക്കുകയുമില്ല (വൈകാതെ എത്തുമെന്നാണ് വിശദീകരണം). ആപ്പിൾ ആപ് സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡിൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആപ്പിനുള്ളതെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നു.

ഒരുവിധത്തിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്‌വേഡും തയാറാക്കിയാൽത്തന്നെ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കടന്നു വേണം അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡെവിൻ ന്യൂൻസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു– ‘ആപ് പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും പൂർണമായ തോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാൻ മാർച്ച് അവസാനമെങ്കിലുമാകും’. ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കുമെന്നു ചുരുക്കം. ട്വിറ്ററിന്റെ തനിപ്പകർപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ഏഴയലത്തു പോലും എത്താൻ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിനു സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് പുതിയ സമൂഹമാധ്യമം ആരംഭിച്ചത്?

ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ– താൻ പറയുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതി ഇടിയാൻ കാരണമാകും. ട്രംപ് അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്നത് അഭ്യൂഹമായിരിക്കെത്തന്നെ, ഓരോ മിനിറ്റും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു നന്നായറിയാം. മാത്രവുമല്ല, ട്വിറ്ററും ഫെയ്സ്ബുക്കും യുട്യൂബുമെല്ലാം തന്റെ ‘പ്രൊപ്പഗാൻഡ’ ടൂളുകളായി ഉപയോഗിച്ചത് മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്രയേറെ സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്കല്ലേ ഇല്ലാതായത്!

ട്രംപിനെ വിലക്കിയതെന്തിന്?

2021 ജനുവരി ആറിനുണ്ടായ കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നാണു ട്രംപിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. കാപ്പിറ്റോൾ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തിവച്ചു. യുഎസ് ഭരണ സിരാകേന്ദ്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമായിരുന്നു അത്. വിഷയം ലോകമാകെ ചർച്ചയാകുകയും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ‌കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകളിട്ടവർക്കെതിരെ നടപടികളെടുത്തായിരുന്നു തുടക്കം. ഒട്ടേറെ ജനപ്രതിനിധികളെയും പല സമഹമാധ്യമങ്ങളും വിലക്കി. ഇതോടെയാണു മുഖ്യധാര സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നു ട്രംപ് ആരോപിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കം അടുത്തുണ്ടാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ട്രംപ് ഒരു ബ്ലോഗും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ‘From the Desk of Donald Trump’ എന്നായിരുന്നു ബ്ലോഗിന്റെ പേര്. പക്ഷേ ബ്ലോഗിനു വായനക്കാർ കുറവാണെന്നതു വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഇതിനു വൻ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചതിൽ അതൃപ്തനായ ട്രംപ് ബ്ലോഗ് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തനിക്കു പ്രവർത്തകരോടു സംസാരിക്കാനായി ഒരു സമൂഹമാധ്യമം വികസിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് പദ്ധതിയിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടു മാസങ്ങളായി. അതിന്റെ അവസാന രൂപമാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ. ബ്ലോഗ് പോലെ ആളുകളിലേക്ക് അധികം ഇറങ്ങാത്ത ഒന്നായി സമൂഹമാധ്യമവും മാറുമോയെന്നു ട്രംപ് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്തിനു സമൂഹമാധ്യമം?

ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തന്നെ ട്വിറ്ററിലെ വൻ ജനപ്രീതിയിലാണു വളർന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്തു പുതിയ നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനുൾപ്പെടെ എന്തിനും ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിർണായക സ്വാധീനമായി മാറുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ട്വിറ്റർ, യൂട്യൂബ്, ഫെയ്സ്ബുക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നതിനാൽ തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പോലും ജനങ്ങളിലേക്കു കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല. യുഎസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ‘റോളിന്’ കാര്യമായ കോട്ടം തട്ടാനും ഇതു കാരണമായി.

ജോ ബൈഡൻ

അതേസമയം എതിരാളിയും നിലവിലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബൈഡന്റെ ഓരോ ട്വീറ്റിനും വേണ്ടി ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നതാണ് അവസ്ഥ. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കൂടി ആരംഭിച്ചതോടെ ബൈഡന്റെ ട്വീറ്റുകൾക്ക് പ്രസക്തിയേറി. യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ ഓരോ നീക്കവും ലോകം അറിഞ്ഞത് ബൈഡന്റെ ട്വീറ്റുകളിലൂടെയും പോസ്റ്റുകളിലൂടെയുമായിരുന്നു. റഷ്യ അതിർത്തിയിൽനിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സമയത്തും ബൈഡൻ പറഞ്ഞത്, ‘അധിനിവേശം അടുത്തു’ എന്നായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ റഷ്യൻ ആക്രമണം തുടങ്ങി, ബൈഡന്റെ സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടലുകൾക്കു പ്രസക്തിയേറുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ ബൈഡന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി പോലും ആശങ്കയിലാണിപ്പോൾ. ആ അവസരം മുതലെടുക്കാൻ പോലും ട്രംപിനു സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ സാധിക്കും? എല്ലാ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ട്രംപിനു മുന്നിൽ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയല്ലേ!

അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരാൻ ട്രംപിനു ശക്തമായ ജനപിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ലോകത്തെ നയിക്കുന്നവരെന്നു സ്വയം കരുതുന്ന യുഎസ് ജനത, അവരുടെ നേതാവ് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് ട്രംപ് ട്വിറ്റർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്; ഇപ്പോൾ ബൈഡൻ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. റിപബ്ലിക്കൻ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മറ്റു ചില സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യധാര സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ തിളക്കമില്ലാത്തതിനാൽ അവയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്.

ഇതിനു മുൻപ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ജേസൺ മില്ലർ ‘ഗെറ്റർ’ എന്നൊരു സമൂഹമാധ്യമവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ട്വിറ്ററും ഫെയ്സ്ബുക്കും അക്കൗണ്ട് റദ്ദാക്കിയതോടെ ട്രംപ് കുടിയേറിയത് ‘പാർലർ’ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കായിരുന്നു. ട്രംപ് എത്തിയതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു കുതിപ്പായെങ്കിലും അധിക കാലം നീളുന്നതിനു മുൻപ് സേവനം തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആമസോൺ ക്ലൗ‍ഡ് സേവനങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതായിരുന്നു ‘പാർലർ’ തകരാൻ കാരണം. ആപ്പിളിലും അത്തരമൊരു ആശങ്ക ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഫെയ്സ്ബുക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പുകൾ അവരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത് തടയാൻ പുതിയ നയത്തിലൂടെ ആപ്പിൾ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ പരസ്യ വരുമാനത്തിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് അതുണ്ടാക്കിയത്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ‘ഫണ്ടിങ്’ എവിടെനിന്നെന്നത് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ്. ഈ ആപ്പിലും പരസ്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ആപ്പിള്‍ ഡിവൈസുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ ഒരു ആപ്പിന്, നിലവിലെ സ്വകാര്യതാസംരക്ഷണ നയത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പരസ്യത്തിലൂടെ എത്രത്തോളം വരുമാനമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നത് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം.

