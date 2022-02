നാലംഗകുടുംബം ഭാരതപ്പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു; ആത്മഹത്യയെന്ന് നിഗമനം

പാലക്കാട്∙ ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ 4 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാലപ്പുറം വിളക്കിത്തറ അജിത്ത് കുമാർ (37), ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന വിജിത (34), വിജിതയുടെ മക്കളായ ആര്യനന്ദ (14), അശ്വനന്ദ (6) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ലക്കിടിയിലെ വാടക വീട്ടിൽ രാവിലെ മുതൽ ഇവരെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ചില ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അജിത്ത് കുമാർ പുഴയിൽ ചാടിയുള്ള ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതു മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു അന്വേഷണം. ഇതിനിടെ പാലത്തിനു സമീപം തീരദേശ റോഡിൽ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തി. കരയിൽ ഇവരുടെ ചെരുപ്പുകളും മാസ്കും കണ്ടതോടെ പൊലീസും നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. ഒരു മണിക്കൂറോളം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇവരുടെ വാടക വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം കൂട്ടത്തോടെ ജീവനൊടുക്കുന്നുവെന്നാണ് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അജിത്ത് കുമാറും 2 മക്കളുള്ള വിജിതയും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളമായി ഒന്നിച്ചായിരുന്നു താമസം. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അതേസമയം, ബന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ അജിത്ത് കുമാറിന്റെ പേരിൽ ചില ക്രിമിനൽ കേസുകളുണ്ട്. കൊലപാതക കേസ് വിചാരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.



English Summary: Two Children among Four of Kerala family found dead, suicide suspected: Police

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)