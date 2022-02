റഷ്യയോട് അടിയറവ് പറയില്ലെന്ന് സെലെൻസ്കി; കീവിലെ തെരുവുകൾ തകർന്നു, തുടർ സ്ഫോടനം

കീവ് ∙ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ റഷ്യൻസേന കനത്ത പോരാട്ടം തുടരവെ അടിയറവ് പറയില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. ‘ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആയുധങ്ങളൊന്നും താഴെ വയ്ക്കില്ല. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും’– സെലെൻസ്കിയുടെ പുതിയ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനു മുന്നിൽനിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചതാണ് പുതിയ വിഡിയോ.



കീഴടങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചുവെന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘സൈന്യത്തോട് ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ ധാരാളം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്നതാണ് സത്യം. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്നലെ കീവിലെത്തിയ റഷ്യൻ സേന കനത്ത പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. പ്രധാന കവാടത്തിലെ സൈനിക കേന്ദ്രം ആക്രമിച്ചു. കീവിലെ തെരുവുകൾ തകർന്നു. വൈദ്യുതി നിലയത്തിന് സമീപവും തുടരെ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

English Summary: "I Am Here, Won't Lay Down Any Weapons": Ukraine President's Video Msg