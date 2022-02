നാടുവിട്ടുപോയിട്ടില്ല, കീവിലുണ്ട്; പ്രതിരോധം തുടരും: വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി

കീവ്∙ റഷ്യൻ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി തുടരവേ യുക്രെയ്ന്‍ വിട്ടെന്ന പ്രചാരണം തള്ളി യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. യുക്രെയ്നിൽ തുടര്‍ന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പ്രതിരോധം തുടരുമെന്ന് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച പുതിയ വിഡിയോയിൽ വൊളിഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങള്‍ കീവിലുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പ്രതിരോധം തുടരും’ വിഡിയോയിൽ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

💬Президент України Володимир Зеленський:

"Всі ми тут - захищаємо нашу Незалежність, нашу державу! Так буде й надалі. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!🇺🇦" pic.twitter.com/hojX94ONDI — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

പെട്രോൾ ബോംബുകളുമായി (മൊലട്ടോവ് കോക്‌ടെയ്ൽ) റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ ചെറുക്കാൻ ജനങ്ങളോട് വൊളിഡിമിർ സെലെൻസ്കി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 18,000 തോക്കുകൾ പൗരന്മാർക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിനു കൈമാറാനുള്ള യുഎസിന്റെ ജാവലിൻ ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകൾ എസ്തോണിയയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു.

റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ഇടപെടാൻ സ്വന്തം സർക്കാരുകളെ നിർബന്ധിക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ പൗരന്മാരോടു സെലെൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചു. സ്വന്തം ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്നും ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സെലെൻസ്കി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പുട്ടിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു ‘മരണം തടയാനായി നമുക്ക് ഒരു മേശയ്ക്കു ചുറ്റുമിരുന്നു സംസാരിക്കാം’ എന്ന നിർദേശത്തിന് നവനാസ്തി സർക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന മറുപടിയാണു റഷ്യ നൽകിയത്.

English Summary: We're All Here Defending Our Independence: Ukraine President In New Video