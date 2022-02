‘ഞാനാണ് ലക്ഷ്യം, ജീവനോടെ അവസാനമായി കാണലാകാം’; യുദ്ധവീര്യമായ് സെലെൻസ്കി

‘ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആയുധങ്ങളൊന്നും താഴെ വയ്ക്കില്ല. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്നതാണ് സത്യം. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്’ – കീവിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനു മുന്നിൽനിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി തന്റെ ജനതയോടു പറഞ്ഞു. നേരത്തേ, സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണമെന്നും യുഎസ് അതിനു സഹായിക്കാമെന്നുമുള്ള പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ നിർദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ്, താൻ സഹായികളുമൊത്ത് കീവിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭരണത്തിലേറി മൂന്നു വർഷമാകുമ്പോള്‍ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിലനിൽപ് ഭീഷണിയെ തങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെ നേരിടുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്.

‘എനിക്കറിയാം, ഞാനാണവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന്. രാജ്യത്തിന്റെ തലവനെത്തന്നെ ഇല്ല‌ാതാക്കി യുക്രെയ്നെ രാഷ്ട്രീയമായിക്കൂടി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അവർക്കു വേണ്ടത്. ഈ ലക്ഷ്യം വച്ച് ശത്രുവിന്റെ ആളുകൾ കീവില്‍ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കു വിവരമുണ്ട്. നിങ്ങളുമായി ഇനി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമോ ‌എന്ന‌റിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ജീവനോടെ അവസാനമായി കാണുന്ന സമയമാകാം ഇത്’ – റഷ്യൻ സൈന്യം യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്ക് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കെ വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ വി‍ഡിയോ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ്.

ഒരുപക്ഷേ യുക്രെയ്ൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ജനകീയനായ പ്രസിഡന്റാണ് സെലെൻസ്കി. 2019ൽ സെലെൻസ്കി പ്രസിഡന്റായതിനു ശേഷം നിരവധി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായെങ്കിലും ജനവികാരം ഇതുവരെ എതിരായിട്ടില്ല. ആയുധമെടുക്കാനും ‘അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന് അടിമകളും നിയോ നാത്‌സികളുമായ ഗാങ്ങു’കളെ പുറത്താക്കാനും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ യുക്രെയ്ന്‍ ജനതയോടുള്ള ‘ആഹ്വാന’ത്തിന് കാര്യമായ പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. യുദ്ധഭീഷണി ഉയർന്നപ്പോൾത്തന്നെ നിരവധി പേർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിയതും ഭൂരിഭാഗത്തിനും പുട്ടിനോട് താത്പര്യമില്ലാത്തതുമാകാം കാരണം.

റഷ്യൻ അനുകൂലിയായ അവസാന പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യാനുകോവിച്ചിനെ ‘യൂറോമെയ്ൻ’ (Euromaidan) എന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ പുറത്താക്കിയ ചരിത്രമുണ്ട് യുക്രെയ്ൻ ജനതയ്ക്ക്. പിന്നീട് പ്രസിഡന്റായ പെട്രോ പോറോഷെങ്കോ എന്ന ബിസിനസ്–കോടീശ്വരൻ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോടും റഷ്യയോടും ഒരേ അകലം പാലിച്ച് അഞ്ചു വര്‍ഷം ഭരിച്ചെങ്കിലും അടുത്ത പ്രസിഡന്റായി ജനം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷേ സെലെൻസ്കിയെ ആയിരുന്നു.

വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി

പഠിച്ചത് നിയമം, ജോലി കൊമേഡിയൻ, ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലും

മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന യുക്രെയ്നിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള, റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് സെലെൻസ്കി ജനിച്ചത്. പിതാവ് പ്രഫസറും മാതാവ് എൻജിനീയറും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ചരിത്രം പേറുന്ന പാരമ്പര്യവും കൂടിയുണ്ട് സെലെന്‍സ്കിക്ക്. മുത്തച്ഛൻ സോവിയറ്റ് ചെമ്പടയുടെ കാലാൾപടയാളിയായി നാത്‌സി ജർമനിക്കെതിരെ യു‌ദ്ധം ചെയ്തയാള്‍. പ‌ിതാവിനെയും മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളെയും ഹിറ്റ്ലറുടെ ഹോളോകോസ്റ്റിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ കൂടിയായിരുന്നു സെലെൻസ്കിയുടെ മുത്തച്ഛൻ. തന്നെ നിയോ നാത്‌സിയന്ന് വിളിക്കുകയും സൈനിക നടപടിക്ക് നിർദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പുട്ടിനോട് തന്റെ ഈ പാരമ്പര്യം ച‌ൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് സെലെൻസ്കി ചെയ്തത്.

ഇസ്രായേലിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിതാവ് അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ സെലെൻസ്കി പിന്നീട് പഠിച്ചത് ന‌ിയമമാണ്. എന്നാൽ ആ വഴിയിലും മുന്നോട്ടു പോകാതിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ തന്റെ കരിയർ കണ്ടെത്തിയത് കൗമാരകാലം മുതൽ പിന്തുടർന്ന കോമഡി പരിപാടികളിലായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ക്വാർതൽ 95 (Kvartal 95) എന്നൊരു സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹം യുക്രെയ്ൻ ടിവി ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടി ടിവി ഷോകളും നിർമിച്ചു. പിന്നാലെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും അവസരം ലഭിച്ചതോടെ യുക്രെയ്നിലെങ്ങും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി.

സിനിമ കരിയർ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നതിനിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ മോഡലിൽ അഴിമതി വി‌രുദ്ധ പോരാട്ടവും പോപ്പുലിസ്റ്റ് നടപടികളും തന്നെയായിരുന്നു സെലെൻസ്കിയുടേയും പ്രവർത്തന മാതൃക. 2015–ലാണ് അദ്ദേഹം നായകനായ ‘ജനസേവകൻ’ എന്ന ടെലിവിഷൻ പരമ്പര പുറത്തു വരുന്നത്. അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ‘വൈറലാ’വുകയും അങ്ങനെ പ്രശസ്തനായി ഒടുവിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രസിഡന്റാവുന്നതുമായിരുന്നു കഥ. ഇത് വലിയ വിജയ‌മായതോടെ ആ പരമ്പരയുടെ പേരിൽത്തന്നെ 2018ൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ര‌ൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു – സെർവന്റ് ഒാഫ് ദി പീപ്പിൾ. രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയ സെലെൻസ‌്കിയെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാത്തിരുന്നത് 73 ശതമാനം വോട്ട് എന്ന വ‌‌ൻ വിജയമായിരുന്നു.

ട്രംപും കോവിഡും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധികളും റഷ്യൻ കോപവും

അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കും, രാജ്യ‌ത്തെ പ്രമാണികൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമിതാധികാരങ്ങളും അനധികൃത പരിരക്ഷയുമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും, റഷ്യയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും, രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കനതിർത്തി‌യിലെ വിഘടനവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങി നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയാണ് സെലെൻസ്കി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രസിഡന്റായി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അമേരിക്കൻ ‌പ്രസിഡന്റ് തെിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കരുവാകേണ്ടിയും വന്നു സെലെൻസ്കിക്ക്. യുക്രെയ്നിലെ ഒരു ഗ്യാസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും മകനുമെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ കൈമാ‌റണമെന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ സെലെൻസ്കി ഇത് നിരസിച്ചുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഇതിനു പിന്നാ‌ലെയാണ് ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് പടരുന്നതും ലോകം സ്തംഭിക്കുന്നതും. കോവിഡ് യുക്രെയ്നെ തക‌ർത്തുകളഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഒരു ലക്ഷം പേരാണ് കോവിഡ് മൂലം അവിടെ മരിച്ചത്. ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി കണക്കാക്കിയാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന്. വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പരിതാപകരമാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ സ്ഥിതി– വാക്സീനെടുത്തത് വെറും 33 ശതമാനം പേർ.

അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും റഷ്യയുമായുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരവുമൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും തന്റെ മൂന്നു വർഷ ഭരണത്തിനിടയിൽ റഷ്യയെയും പുട്ടിനെയും പ‌രമാവധി ശത്രുപക്ഷത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സെലൻസ്കിക്കായി. 2019 മുതൽ പുട്ടിനും റഷ്യക്കുമെതിരായ നിരവധി പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി കാണാം. പുട്ടിനെ സെലെൻസ്കി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘ശത്രു’ എന്നാണ്. 2109–ലെ തന്നെ ഒരു ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിൽ ‌യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് തന്റെ രാജ്യത്തിനും റഷ്യക്കും പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിർത്തി മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം റഷ്യൻ ജനതയോടായി നടത്തിയ അഭ്യർഥനയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും ബന്ധവുമൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു.

