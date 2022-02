‘ഭാരതമാതാവേ, യുക്രെയ്നെ രക്ഷിക്കൂ’; കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് പോയ ‘ചപ്പാത്തി’

കീവ്∙ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ‘കേരളബന്ധമുള്ള ഒരു നായ’. ചപ്പാത്തി എന്ന നായയാണ് ഇന്ത്യയോട് ഈ അഭ്യർഥനയുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. നായയുടെ പേരിലുള്ള 'ട്രാവലിങ് ചപ്പാത്തി' എന്ന 'ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് ഭാരതമാതാവിനോട് യുക്രെയ്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ദമ്പതികൾ പങ്കുവെച്ചത്.

2017–ൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ദമ്പതികൾക്ക് നായയെ ലഭിക്കുന്നത്. യൂഗസ് പെട്രസ്–ക്രിസ്റ്റിന എന്നീ സഞ്ചാരികളായ ദമ്പതികളാണു പട്ടിണി കിടന്ന് അവശനിലയിൽ‌ കണ്ടെത്തിയ നായയെ രക്ഷിച്ചത്. തിരിച്ച് യുക്രെയ്നിലേക്കു മടങ്ങിയ ഇവർ നായയെയും ഒപ്പം കൂട്ടി. ചപ്പാത്തി എന്ന് പേരുമിട്ടു.

അന്നുമുതൽ ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം ലോകം ചുറ്റുകയാണ് ചപ്പാത്തിയും. 'പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരതമാതാവേ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവൻ ഭീഷണിയിലായതു പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുക്രെയ്ൻകാരും നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളും ദുരിതത്തിലാണ്. നിശബ്ദരാകരുത്, തെരുവിലിറങ്ങി യുക്രെയ്നു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുക'. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Chapati pleads for help from mother India