ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് ഡോക്ടർ മരിച്ച നിലയില്‍; ആത്മഹത്യയെന്ന് നിഗമനം

കൊച്ചി∙ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് ഡോക്ടറെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പത്തനംതിട്ട പുല്ലാട് വരയന്നൂർ കുളത്തുമട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി രേഷ്മ ആൻ എബ്രഹാം (26) ആണ് മരിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ സൂപ്പർ സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ റസിഡന്റ് ഡോക്ടറും ഇന്റേണൽ മെഡിസിൽ ട്രെയിനിങ് വിദ്യാർഥിനിയുമായിരുന്നു.



ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണു സംഭവം. ഫ്ലാറ്റിന്റെ 13–ാം നിലയിൽനിന്നും താഴെ വീണ രേഷ്മ, രണ്ടാം നിലയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് എത്തിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണു നിഗമനം.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Doctor dies after fall from flat in Kochi