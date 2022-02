‘യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ മൂലകാരണം...’; ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി ഉത്തര കൊറിയ

സോൾ ∙ റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി ഉത്തര കൊറിയ. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം യുഎസ് ആണെന്ന് ഉത്തര കൊറിയ ആരോപിച്ചു. റഷ്യയ്ക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചാണു പ്യോങ്‍യാങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം.

‘യുക്രെയ്നിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മൂലകാരണം കിടക്കുന്നതു യുഎസിന്റെ അപ്രമാദിത്തവും ഏകപക്ഷീയ നിലപാടുകളിലും കൂടിയാണ്’– ഉത്തര കൊറിയയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ശനിയാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചടക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ സൈന്യത്തിനു നിർദേശം നൽകിയതിനെ ലോകമാകെ വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ് അനുകൂല നിലപാടുമായി ഉത്തരകൊറിയയിലെ കിം ജോങ് ഉൻ ഭരണകൂടം രംഗത്തെത്തിയത്.

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കും പുട്ടിനുമെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, യുദ്ധത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുമെന്ന യാതൊരു സൂചനയും റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിട്ടില്ല. യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം അമേരിക്കയാണെന്നു പറഞ്ഞു റഷ്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയ. സുരക്ഷയ്ക്കായി റഷ്യയ്ക്കു ന്യായമായ നടപടികളെടുക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രധാന സഖ്യരാജ്യമായ ചൈനയും യുഎസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്.

