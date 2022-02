യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോളണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വീസ വേണ്ട

കീവ്∙ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് പോളണ്ടിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കു വീസ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പോളണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പോളണ്ട് അംബാസിഡർ ആദം ബുരകോവിസ്കിയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റു ചെയ്തത്. അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോളണ്ടിലേക്കു കടക്കാൻ കഴിയാത്തത് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് പോളണ്ടിന്റെ അനുകൂല തീരുമാനം.

അതിനിടെ ‘ഓപറേഷന്‍ ഗംഗ’ വിപുലമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. മോള്‍ഡോവ വഴി ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഒഡേസയില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാർഥികളുമായി ആദ്യ ബസ് പുറപ്പെട്ടു. ഇവരെ മോള്‍ഡോവ അതിര്‍ത്തിയിലെത്തിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച മോള്‍ഡോവ അതിര്‍ത്തിയിലെത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: Poland allows entry of Indian nationals evacuating Ukraine without visas