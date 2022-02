റഷ്യയുടെ നീക്കത്തെ അപലപിച്ച് യുഎസ്; റഷ്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുമായി ഇയു

വാഷിങ്ടൻ∙ ആണവായുധങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയ റഷ്യയുടെ നീക്കത്തെ അപലപിച്ച് യുഎസ്. യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് റഷ്യയുടെ ശ്രമമെന്നു യുഎസ് അംബാസഡർ ലിൻഡ് തോമസ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് അറിയിച്ചു.



‘ഒരിക്കലും സ്വീകര്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ശക്തമായിത്തന്നെ പുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നത് തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.’– ലിൻഡ് പറഞ്ഞു. റഷ്യ സമ്മര്‍ദതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്നും പ്രതികരിച്ചു.

അതിനിടെ റഷ്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. റഷ്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും റഷ്യയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതുമായ എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇയു രാജ്യങ്ങളിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തും.

