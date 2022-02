യുക്രെയ്നിൽ നടത്തിയ സൈനിക അധിനിവേശത്തിന് കാരണമായി റഷ്യൻ പ്രസി‍ഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പ‌ുട്ടിൻ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായും രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ്. യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്ക‌ൻ അതിർത്തി മേഖലകളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ റഷ്യൻ വ‌ംശജരെ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണെന്നും ഇത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ‍ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് യുക്രെയ്നിൽ ‘ഡീ‌മിലിട്ടറൈസേഷ’നും ‘ഡീനാസിഫിക്കേഷ’നും നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. ‌



യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കാനായി പുട്ടിൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവാദപരമായിട്ടുള്ളത് ഡീനാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ്. അതായത് ഇന്ന് യുക്രെയ്നിലുള്ളത് മുഴുവൻ നാസികളാണെന്നും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭര‌ണകൂടവും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുമാണ്. നാസി ക്രൂരതകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനമേറ്റുവാങ്ങിയ ജൂത സമുദായക്കാരനായ വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു ആരോപണമെന്നത് നിരവധി പേർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും പുട്ടിൻ ആരോപണം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ ജൂതസമൂഹം തന്നെ പുട്ടിന്റെ ആരോപണം ബാലിശമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. പുട്ടിനൊപ്പം ചിരിതൂകി നിൽക്കുന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചും യുക്രെയ്ൻ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമറിയിച്ചിരുന്നു.

യുക്രെയ്നിൽ നാസികളും നാസിസവുമുണ്ടോ?‌

യുക്രെയ്ൻ നാറ്റോ അംഗമാകുന്നത് തടയുന്നതും റഷ്യൻ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണമെങ്കിലും യുക്രെ‌യ്നിയൻ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഭാഗം റഷ്യൻ വംശജർക്ക് കുറച്ചു കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് പ‌ുട്ടിനിലൂടെ പുറത്തു വന്നത്. 2014ൽ യുക്രെയ്നിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ക്രൈമിയ ആക്രമിച്ച് റഷ്യയോട് ചേർത്തപ്പോഴും അതിനു ശേഷവും പുട്ടിൻ തന്റെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതായത്, ഒരു വിഭാഗം യുക്രെയ്നികൾ നാസികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ് ആ ആരോപണം. ഇതു ശരി വയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്റ്റെപാൻ ബണ്ടേര എന്ന യുക്രെയ്നിയൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ചരിത്രവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഒരു വിഭാഗം തീവ്രവലതുപക്ഷക്കാർ ബണ്ടേരയെ യുക്രെയ്നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കാരണക്കാരനായി പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ ഭീഷണി അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി രണ്ടിന് യുക്രെയ്ൻ ദേശീയവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലതുപക്ഷ വിഭാഗം തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ബണ്ടേരയുടെ ജന്മവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ പോളണ്ടിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകള്‍ക്ക് വലിയ തോതിലും യുക്രെയ്നിലെ ഹോളോകോസ്റ്റിന് ഭാഗികമായും ഉത്തരവാദികള്‍ ബണ്ടേരയും കൂട്ടരുമാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ബണ്ടേര നാസികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നത് ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്നും യുക്രെയ്നിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

അസോവ് എന്ന നിയോനാസികൾ

2014ൽ റഷ്യ ക്രൈമിയ പിടിച്ചതിനൊപ്പം ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുള്ള പട്ടണമായ മരിയുപോളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചു പിടിച്ചത് അസോവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തദ്ദേശീയ സംഘമായിരുന്നു. റഷ്യയുടെ വൻ കരുത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ യുക്രെയ്നിന്റെ ചെറു സൈന്യത്തിന് കഴിയാതിരുന്നതോടെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ആയുധങ്ങളുമായി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു അസോവ്. നവ–നാസികളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന, ക്രൂരതകൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും കുപ്രസിദ്ധരായ സംഘം.

മരിയുപോൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചതു കൂടാതെ റഷ്യന്‍ അനുകൂലികളായ റിബലുകൾ നിയന്തിക്കുന്ന ‍ഡോൺബാസ് മേഖലയിൽ സർക്കാരിനു വേണ്ടി ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തുന്നതും ഈ അസോവുകളാണ്. ഡോൺബാസ് മേഖലയിലുള്ള ഡോനെസ്ക്, ലുഹാൻസ്ക് എന്നിവയെ പുട്ടിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2014ലെ പോരാട്ടത്തോടെ പ്രശസ്തരായ അസോവുകളെന്ന നവ നാസികളെ സർക്കാർ ആദരിച്ചത് യുക്രെയ്നിയൻ സൈന്യത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമായി ഇവരെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിലെ ‍ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമാണ് അസോവ് ബറ്റാലിയൻ. അതേ സമയം നാസി അനുകൂലികളായ ‍ഒരു ചെറുവിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം യുക്രെയ്നികളും നാസി അനുകൂലികളല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‍തീവ്രവലതു സംഘടനകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു ശതമാനത്തിന് താഴെ വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്, ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടിയുമില്ല.

ജോർജിയ ആക്രമിച്ചതിനും സമാന ന്യായം

യുക്രെയ്നെ ആക്രമിച്ചതിനൊപ്പം ഇതിനായി ‘നാസി പ്രൊപ്പഗാൻഡ’ പുട്ടിൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. 2008ൽ സമാനമായ രീതിയിൽ അയൽരാജ്യമായ ജോർജിയയെയും പുട്ടിൻ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ജോർജിയയിലെ സൗത്ത് ഒസേഷ്യയില്‍ വംശഹത്യ ആരോപിച്ചായിരുന്നു അന്ന് ആക്രമണം. പിന്നാലെ ജോർജിയയുടേതെന്ന് രാജ്യാന്തര സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ റഷ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഒസേഷ്യയും അബ്ഖാസിയയും റഷ്യ തങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർ‌ത്തുന്ന ജോർജിയ നാറ്റോയിൽ അംഗമാകാൻ 2018ൽ നടത്തിയ ശ്രമം പുട്ടിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. സമാന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ യുക്രെയ്ൻ ആവട്ടെ ഇന്ന് റഷ്യൻ ‘കോപത്തിന്’ ഇരയായിരിക്കുന്നു. ‘നാസികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ 80 ലക്ഷം ജീവൻ ബലി നൽകിയ ഒരു രാജ്യത്തെയാണോ പുട്ടിൻ നാസി എന്നു വിളിക്കുന്നത്?’ എന്നാണ് സെലെൻസ്കി ചോദിച്ചത്.

