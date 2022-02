യുക്രെയ്നില്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് റഷ്യ; വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ തകർത്തു

കീവ്∙ യുക്രെയ്നില്‍ റഷ്യ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നു. തലസ്ഥാനമായ കീവ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ റഷ്യയ്ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ചെചൻ സൈന്യവും ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ, ജനവാസ മേഖലകളിലും ആക്രമണം നടന്നതായാണു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. യുക്രെയ്നിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ഹർകീവില്‍ റഷ്യൻ സേന വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ തകർത്തു.



റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്നിലെ വസിൽകീവിൽ ഇന്ധന സംഭരണശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. വിഷപ്പുക വ്യാപിക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ, റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപു ശക്തമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ സേനയുടെ മുന്നേറ്റം തടസ്സപ്പെട്ടെന്നും 3500 റഷ്യൻ സൈനികരെ വധിക്കുകയോ പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തെന്നും യുക്രെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി.

റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അപലപിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയെ പ്രശംസിച്ച ട്രംപ്, യുക്രെയ്നിലുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.

