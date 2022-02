യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് വിദേശികളെ ക്ഷണിച്ച് സെലെൻസ്കി; ‘ഇത് പിന്തുണയ്ക്ക് തെളിവ്’

കീവ് ∙ റഷ്യൻ സൈനികരുടെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ. സൈന്യത്തിനും ആയുധധാരികളായ ജനതയ്ക്കും ഒപ്പം വിദേശികളെക്കൂടി അണിനിരത്താനാണു യുക്രെയ്ന്റെ തീരുമാനമെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സന്നദ്ധരായ വിദേശികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ‘രാജ്യാന്തരസേന’ രൂപീകരിക്കുമെന്നു യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

‘ഈ യുദ്ധവേളയിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സുപ്രധാന തെളിവാണിത്’ എന്നാണു സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞതെന്നു റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുക്രെയ്‌‍നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം ശക്തമായ നഗരങ്ങളിൽ സൈനികമുന്നേറ്റം തടയാൻ ജനങ്ങൾ ആയുധമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തെരുവുയുദ്ധത്തിനായി 18,000 തോക്കുകളാണ്, പോരാടാൻ സന്നദ്ധരായ സാധാരണക്കാർക്കു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയത്. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തോക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പെട്രോൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ബോംബ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളിൽ പെട്രോൾ നിറച്ച ശേഷം കോർക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തു തുണി തിരുകിയാണു മൊളട്ടവ് കോക്ടെയ്‌ൽ (പെട്രോൾ ബോംബ്) ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾക്കു നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ സർക്കാർ നാട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Ukraine To Raise Army With Foreign Volunteers, Says President Volodymyr Zelensky