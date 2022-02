വാഷിങ്ടൻ ∙ രാജ്യാന്തര പണം കൈമാറ്റ ശൃംഖലയായ ‘സ്വിഫ്റ്റ്’ സംവിധാനത്തില്‍നിന്ന്, തിരഞ്ഞെടുത്ത റഷ്യന്‍ ബാങ്കുകളെ വിലക്കാൻ നീക്കം. യുഎസും ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ചേര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റഷ്യന്‍ കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ മരവിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.



അതിനിടെ, യുക്രെയ്നില്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ് റഷ്യ. തലസ്ഥാനമായ കീവ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ റഷ്യയ്ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ചെചൻ സൈന്യവും ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്നിലെ വസിൽകീവിൽ ഇന്ധന സംഭരണശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. വിഷപ്പുക വ്യാപിക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കീവിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.

