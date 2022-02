‘ഇത് കൂട്ടക്കുരുതി, റഷ്യയെ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കണം’

കീവ്∙ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽനിന്നു റഷ്യയെ പുറത്താക്കണമെന്നു യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം കൂട്ടക്കുരുതിയാണ്. റഷ്യ തിന്മയുടെ പാത സ്വീകരിച്ചെന്നും യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽനിന്നും റഷ്യയെ പുറത്താക്കാൻ ലോകം ഒന്നിക്കണമെന്നും സെലെൻസ്കി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഷ്യ. യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി പ്രമേയത്തെ റഷ്യ വീറ്റോ ചെയ്തിരുന്നു. യുഎന്നിൽ യുക്രെയ്‌ന് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടു സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളോട് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

യുക്രെയ്‌ൻ നഗരങ്ങളിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യാന്തര ട്രിബ്യൂണൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ ഭരണകൂട ഭീകരതയായി അപലപിക്കുന്നെന്നും സെലെൻസ്‌കി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ജനവാസമേഖലകളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നില്ലെന്ന റഷ്യയുടെ അവകാശവാദത്തെയും അദ്ദേഹം തള്ളി.

റഷ്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെങ്കിലും ബെലാറൂസില്‍ ചര്‍ച്ച സാധ്യമാകില്ലെന്നും സെലെൻസ്കി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബെലാറൂസ് വഴി റഷ്യ യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സെലെന്‍സ്കിയുടെ പ്രതികരണം. ബെലാറൂസിന് പകരം വാഴ്സോയും ഇസ്തംബുളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങള്‍ സെലെന്‍സ്കി നിര്‍ദേശിച്ചു.

English Summary: Russia should be thrown out of the United Nations Security Council, Says Ukraine's president