‘എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കും; സർക്കാർ രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു’

ബസ്തി∙ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനായി എല്ലാ മാർഗവും തേടും. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ’ യിലൂടെ 1000 പേരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ എത്രയും പെട്ടെന്നു തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഇതിനായി സർക്കാർ രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എത്ര പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും–പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബസ്തിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിപക്ഷത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കാനും മോദി മറന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എണ്ണ ശുചീകരണശാലകളില്ല. പ്രതിപക്ഷം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കരിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എഥനോൾ നിർമിക്കും. നമ്മുടെ സർക്കാർ എഥനോൾ പ്ലാന്റിന്റെ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: By running Operation Ganga, we are bringing back 1000s of Indians home: Narendra modi