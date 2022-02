കീവ് ∙ യുദ്ധം നാശം വിതച്ച യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് എങ്ങനെയും നാട്ടിലെത്താൻ വഴിതേടി ഇന്ത്യക്കാർ. റഷ്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങളെത്തുന്ന റുമാനിയയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ 20 മണിക്കൂർ യുദ്ധമേഖലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.

റഷ്യ വഴിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു യുക്രെയ്നിലെ സുമിയിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടെ, യുക്രെയ്ന്‍–പോളണ്ട് അതിര്‍ത്തിയില്‍ സംഘര്‍ഷമാണെന്നു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അറിയിച്ചു‌‍. അതിര്‍ത്തി കടക്കാനെത്തുന്നവരെ യുക്രെയ്ന്‍ സേന തിരിച്ചയയ്ക്കുകയാണ്. കൂട്ടംകൂടി നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കുനേരെ വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റി. ആകാശത്തേയ്ക്കു വെടിവയ്ക്കുകയും ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തുകയും ചെയ്തെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആരോപിച്ചു.

English Summary: We don't feel safe anymore in Ukraine says Indians