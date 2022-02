യുക്രെയ്ൻ ഇരുട്ടിലാഴ്ന്ന റഷ്യൻ ഹാക്കിങ്; സൈബർ ‘യുദ്ധവൈറസ്’ അന്ന് ഇന്ത്യയിലും

2015ലെ ക്രിസ്മസിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് യുക്രെയ്‍നിലെ 2.3 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി 6 മണിക്കൂറോളം മുടങ്ങി. അതൊരു സാധാരണ വൈദ്യുതി മുടക്കമല്ലായിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ പവർഗ്രിഡിനു നേരെ റഷ്യൻ ഹാക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയ വമ്പൻ സൈബർ ആക്രമണമാണു രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും അന്ന് ഇരുട്ടിലാക്കിയത്. ഒരു പവർഗ്രിഡിനെതിരെ നടത്തി വിജയിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ ആക്രമണം കൂടിയായിരുന്നു അത്.

യുക്രെയ്നിലെ മൂന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളെയാണ് അന്ന് റഷ്യ ഉന്നമിട്ടത്. 30 സബ്സ്റ്റേഷനുകളാണു പൂർണമായും നിലച്ചത്. 2005 മുതൽ ആരംഭിച്ച റഷ്യയും യുക്രെയ്‍നും തമ്മിലുള്ള സൈബർ പോരിന്റെ തുടർച്ച ഇത്തവണ ഏതു തലത്തിലേക്കു നീങ്ങുമെന്നാണു ലോകം ആശങ്കയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 2016ലെ അമേരിക്കൻ പ്രസി‍ഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരെ ഇടപെട്ടുവെന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന റഷ്യ സൈബർയുദ്ധമുഖത്തു പ്രബലശക്തിയാണ്.

അപ്ഡേറ്റല്ല, വൈറസ്!

റഷ്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ തന്നെ ഹാക്കിങ് സംഘമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'സാൻഡ്‍വേം' (യൂണിറ്റ് 74455) ആയിരുന്നു 2015ലെ പവർഗ്രിഡ് ഹാക്കിങ്ങിനു പിന്നിൽ. 2016ലും ഇത് ആവർത്തിച്ചു. ഇവർ തന്നെയാണ് 'പിയെച്ച' എന്ന റാൻസംവെയർ വൈറസ് ഉപയോഗിച്ച് 2017ൽ യുക്രെയ്നെ അക്രമിച്ചതും. ഫയലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവ തിരികെ നൽകാൻ മോചനദ്രവ്യം നൽകാ‍ൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വൈറസാണ് റാൻസംവെയർ.

കീവിലെ ബാങ്കുകളിലൊന്നിൽ സെക്യൂരിറ്റി കാർഡ് സ്വൈപ് ചെയ്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ. 2017ലെ കാഴ്ച. അന്ന് റഷ്യയിലും യുക്രെയ്നിലും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും ഉൾപ്പെടെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ ഒട്ടേറെ കംപ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകൾ തകർന്നിരുന്നു. ചിത്രം: SERGEI SUPINSKY / AFP

യുക്രെയ്‍നിൽ 90 ശതമാനത്തോളം സ്ഥാപനങ്ങളും അക്കൗണ്ടിങ് ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഡോക് (MeDoc) എന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തവരാണ് 2017ലെ 'പിയെച്ച' വൈറസിന്റെ ആദ്യ ഇരകൾ. മിഡോക് എന്ന കമ്പനിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് സെർവറിൽ കടന്നുകയറിയാണ് 'പിയെച്ച' എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും കടത്തിവിട്ടത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മിഡോക് എന്ന കമ്പനിയിലേക്കും സംശയമുന നീണ്ടെങ്കിലും അവർ കൈമലർത്തി. തങ്ങളല്ല സൈബർ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയും അക്രമിക്കപ്പെടുമോയെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.

സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, മെട്രോ സർവീസുകൾ, റെയിൽവേ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, എണ്ണക്കമ്പനികൾ എന്നിവയെ വരെ വൈറസ് ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിന്റെ റേഡിയേഷൻ നിരീക്ഷിക്കാനായി സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനം വരെ ആക്രമണത്തിൽ നിശ്ചലമായി. വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ബാധിച്ചതോടെ യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ടേക്ക്–ഓഫ് ചെയ്യാൻ വൈകി.

കീവ് വിമാനത്താവളത്തിലെ കാഴ്‌ച.2021ലെ ചിത്രം. Sergei GAPON / AFP

യുക്രെയ്നിൽ പൊതു അവധിദിനമായ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം. ഓഫിസുകളിൽ ആളുകളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി. ഈ ആക്രമണത്തിനു കുറച്ചു സമയം മുൻപ് യുക്രെയ്‍നിലെ മുതിർന്ന ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസറായ മാക്സിം ഷപോവൽ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിനരികെ കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2016ൽ യുക്രെയ്ൻ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറി സർവീസ് ശൃംഖലയും പെൻഷൻ ഫണ്ടും ഹാക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എപിടി28 (സൊഫാസി ഗ്രൂപ്പ്), എപിടി29 (കോസി ഡ്യൂക്) എന്നീ റഷ്യൻ ഹാക്കിങ് സംഘങ്ങളാണു പ്രധാനമായും യുക്രെയ്നുമായുള്ള സൈബർ പോരിൽ സജീവമായിരുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലും പ്രതിഫലനം

ഇരകളിൽ 80 ശതമാനവും യുക്രെയ്‍ൻ കമ്പനികളായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പിയെച്ച എത്തി. യുക്രെയ്നിനെ മാത്രമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പിയെച്ച റഷ്യ നിയന്ത്രിത തോതിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 'പിയെച്ച’ റാൻസംവെയർ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രധാന കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖമായ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിലെ (ജെഎൻപിടി) ഒരു ടെർമിനലിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിച്ചു. പ്രതിദിനം 4500 കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജിടിഐ ടെർമിനലിലെ ചരക്കുനീക്കം ഒരു രാത്രിയിലാണു സ്തംഭിക്കുന്നത്.

ഡെന്മാർക്ക് ആസ്ഥാനമായ രാജ്യാന്തര ചരക്കുഗതാഗത കമ്പനി എപി മൊള്ളർ-മേർസ്ക് (എപിഎം) ആണു ജിടിഐ ടെർമിനലിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ എപിഎമ്മിന്റെ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ സംവിധാനം തകരാറിലായിരുന്നു. ചരക്കുനീക്കം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായതിനാൽ കണ്ടെയ്നർ വാഹനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പാർക്കിങ് സ്ഥലം ഒരുക്കിയും കംപ്യൂട്ടർ സഹായമില്ലാതെ ചരക്കുനീക്കം ക്രമീകരിച്ചുമാണു തൽക്കാലം പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ടത്. നാഷനൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഓർഡിനേറ്ററായിരുന്ന ഗുൽഷൻ റായ് വരെ അന്ന് സ്ഥലത്തെത്തി.

സംശയമുന എവിടേക്ക്?

2021 ജൂലൈയിൽ യുഎസ് വ്യാപാരമേഖലയിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ സംശയിക്കപ്പെട്ടതും റഷ്യ ആയിരുന്നു. സങ്കീർണമായ ആർഈവിൾ റാൻസംവെയർ ഉപയോഗിച്ചു നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ നൂറുകണക്കിനു സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചലമായിരുന്നു. റഷ്യയുമായി ബന്ധമുള്ള ഈ അക്രമിസംഘത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നടപടിയെടുക്കണമെന്നു പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സെർവറുകളും ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും തകരാറിലായതോടെ ഒട്ടേറെ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ഏജൻസികളും ഊർജ കമ്പനികളും പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു.

വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ, ജോ ബൈഡൻ.

മേയിൽ യുഎസിൽ റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ‘നൊബീലിയം’ എന്ന ഹാക്കിങ് കൂട്ടായ്മ വൻ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിദേശ സഹായം നൽകുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ യുഎസ് എയ്ഡ് ഫോർ ഇന്റർനാഷനൽ ഡവലപ്മെന്റിന്റെ ഇമെയിൽ സംവിധാനത്തിൽ കടന്നുകയറിയ ഹാക്കർമാർ അതിൽ നിന്നു 150 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് വൈറസ് ബന്ധിപ്പിച്ച ഇമെയിലുകൾ അയച്ചു. തലേവർഷം യുഎസിനെ ഞെട്ടിച്ച ‘സോളർ വിൻഡ്സ്’ എന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് നൊബീലിയം.

സോളർ വിൻഡ്സ് എന്ന യുഎസ് ഐടി കമ്പനിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ കടന്നു കയറിയ ഹാക്കർമാർ അവരുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉൽപന്നമായ ഓറിയോണിൽ വൈറസ് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെത്തുടർന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളുടെയും കംപ്യൂട്ടർ, നെറ്റ്‌വർക് സംവിധാനങ്ങളിൽ വൈറസ് കടന്നുകയറി. ഓറിയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ യുഎസിലെ വൻ കമ്പനികൾ, പെന്റഗൺ, മറ്റു പ്രതിരോധ ഏജൻസികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടി.

'ജിയോ–ഫെൻസ്' ലോക്ക്?

യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ കടന്നുകയറ്റത്തിനു പിന്നാലെ ഇരുഭാഗത്തെയും സുപ്രധാന ഡിജിറ്റൽ ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ പല ഹാക്കിങ് സംഘങ്ങളുടെയും ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. യുക്രെയ്ൻ സൈറ്റുകൾ നിശ്ചലമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും റഷ്യൻ മിലിട്ടറിയുടെയും വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. എന്നാലിതിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ സൈറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ പല വെബ്സൈറ്റുകളും റഷ്യയിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ (ജിയോ–ഫെൻസിങ്) ക്രമീകരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പല സൈറ്റുകളും ലഭ്യമായിരിക്കില്ല. യുക്രെയ്നിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അനോണിമസ് എന്ന പ്രമുഖ സ്വതന്ത്ര ഹാക്കിങ് ഗ്രൂപ്പും റഷ്യയ്ക്കെതിരെ സൈബർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Who will win the Cyber War Between Russia and Ukraine?