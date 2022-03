യുപി: ബിജെപിക്ക് നഷ്ടം 66 സിറ്റിങ് സീറ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് ആര്? എസ്പിക്ക് എത്ര നഷ്ടം?

ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്വല വിജയത്തോടെ ഭരണത്തുടർച്ച നേടിയ ബിജെപിയും വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും (എസ്‌പി) കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ച സീറ്റുകളിൽ നാലിലൊന്നിലും തോറ്റു. ബിജെപി 66 സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിൽ തോറ്റപ്പോൾ മുഖ്യ എതിരാളിയായി മാറിയ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിക്ക് 12 സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. കോൺഗ്രസും ബിഎസ്പിയും നാമാവശേഷമായപ്പോൾ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയ വോട്ടുകളിൽ നല്ല പങ്കും കിട്ടിയത് സമാജ്‌വാദി സഖ്യത്തിന്റെ കുതിപ്പിനു സഹായകമായി എന്നാണു കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന. അതോടെ, ബിജെപി-സമാജ്‌വാദി നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറി. കനത്ത പോരാട്ടത്തിനിടെ, എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും തള്ളി ബിജെപി തുടർ ഭരണം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.



കഴിഞ്ഞ തവണ ആകെയുള്ള 403 സീറ്റിൽ 325 സീറ്റു നേടിയ ബിജെപി സഖ്യത്തിന് ഇത്തവണ 273 സീറ്റായി കുറഞ്ഞു. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി 47ൽ നിന്ന് 111 സീറ്റിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറി. കൂട്ടുകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളിന്റെ (ആർഎൽഡി) എട്ടു സീറ്റടക്കം എസ്‌പി സഖ്യം ഇത്തവണ 125 സീറ്റു നേടിയപ്പോൾ, ബിജെപിയുടെ മാത്രം സീറ്റ് 312ൽ നിന്ന് 255 ആയി. 10 മന്ത്രിമാരടക്കമാണ് ബിജെപിയുടെ 66 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർ വീണത്. പക്ഷേ 66 സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ബിജെപി എതിരാളികളുടെ 23 സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. 399 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് രണ്ടിടത്താണ് ആകെ ജയിച്ചത്. 403ൽ മത്സരിച്ച ബിഎസ്പി ഒരു സീറ്റിലും. കോൺഗ്രസ് രാംപുർ ഖാസിൽ വിജയം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഫനേന്ദ്ര സീറ്റ് പുതുതായി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ബിഎസ്പിയുടെ ഏക ജയം റസാര മണ്ഡലത്തിലാണ്.

കൊണ്ടും കൊടുത്തും എസ്പിയും ബിജെപിയും

ബിജെപിയുടെ 60 സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എസ്‌പിക്ക് ഒപ്പം നിന്ന ആർഎൽഡി ആറ് സീറ്റുകൾ നേടി. അതേസമയം എസ്‌പി, കോൺഗ്രസ്, ബിഎസ്പി, എസ്ബിഎസ്പി എന്നിവയിൽ നിന്നായി 23 സീറ്റുകളാണ് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്. ചില സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നിഷാദ് പാർട്ടിക്കും അപ്നാദളിലും നൽകിയാണ് ബിജെപി സഖ്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവയിൽ മിക്കതും ജയിച്ചു കയറിയതും ബിജെപിക്ക് ആശ്വാസമായി.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപിയുടെ ജയം ആഘോഷിക്കുന്ന അണികൾ. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

യോഗി ഭരണത്തിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രചാരണത്തെ അതിജീവിച്ച് ബിജെപി സഖ്യം ഉജ്വല വിജയം നേടിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ 52 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ട്. കർഷകസമരം, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം തുടങ്ങി യോഗി സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി എസ്‌പി നടത്തിയ ആവേശകരമായ പ്രചാരണത്തെ അതിജീവിക്കാ‍ൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യയടക്കം മന്ത്രിമാർ തോറ്റത് ബിജെപിക്ക് ആഘാതമായി. കൽഹറിൽ എസ്‌പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിനെ തളയ്ക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. എസ്.പി.ഭാഗേൽ 67,000 വോട്ടിനാണു തോറ്റത്.

അതേ സമയം, സിറാത്തുവിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും 2017ലെ ബിജെപി വിജയത്തിന്റെ ശിൽപിയുമായ കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യയെ തളയ്ക്കാൻ, ബിജെപി പാളയത്തിൽനിന്നു തന്നെ എസ്‌പി കണ്ടെത്തിയ താരം പല്ലവിയെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്നാദൾ നേതാവായ കേന്ദ്ര മന്ത്രി അനുപ്രിയ പട്ടേലിന്റെ സഹോദരിയായ പല്ലവി 7337 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്.

കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ. ചിത്രം: രാഹുൽ.ആർ.പട്ടം ∙ മനോരമ

അതേസമയം, എസ്‌പി കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ച 47 സീറ്റിൽ 12 എണ്ണത്തിൽ ഇത്തവണ ബിജെപി വിജയക്കൊടി നാട്ടി. മുലായം സിങ്ങിന്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ മെയിൻപുരിക്കു കീഴിലെ മണ്ഡലങ്ങളും എസ്‌പി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന കനൗജ്, മോഹൻലാൽ ഗഞ്ച്, ജലാലബാദ്, എന്നിവിടങ്ങളിലും ഷാജഹാൻപുർ, ഹർദോയ്, കരച്ചന്ന, ഭത്പുർ, ഷാൻഗഞ്ച്, ബന്ദിഹ്, മെഹമൂദാബാദ് മണ്ഡലങ്ങളും ബിജെപി നേടി. എസ്ബിഎസ്പിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രാംകോല, അസ്ഗോറ, ജൻജിയാൻ മണ്ഡലങ്ങളും ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു.

കോൺഗ്രസ്, ബിഎസ്പി സീറ്റുകളിൽ നേട്ടം എസ്പിക്ക്

കോൺഗ്രസും ബിഎസ്പിയും കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ച സീറ്റുകളിലേറെയും ഇത്തവണ നേടിയത് എസ്‌പിയാണ്. 2017ൽ എസ്‌പിയുമായി സഖ്യത്തിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് അന്ന് ഏഴു സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പരമ്പരാഗത സീറ്റായ രാംപുർ ഖാസിൽ ആരാധന മിശ്ര ഇത്തവണയും വിജയം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ, മറ്റു രണ്ട് സീറ്റുകൾ ബിജെപിയും നാല് സീറ്റ് എസ്‌പിയും പിടിച്ചെടുത്തു. പിസിസി അധ്യക്ഷൻ അജയ് കുമാർ ലല്ലുവിന്റെ താംകുഹി രാജ്, സോണിയഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട റായ്ബറേലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബിജെപി ജയിച്ചത്. ബേഹട്ട്, സഹറൻപുർ, കാൻപുർ കന്റോൺമെന്റ്, ഹർചന്ദ്പുർ എന്നിവ എസ്‌പി നേടി.

ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ദിവസം ലക്‌നൗ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ ആഘോഷപ്രകടനം. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

കോൺഗ്രസിന്റെ 399 സ്ഥാനാർഥികളിൽ 14 പേർക്കു മാത്രമാണ് ജാമ്യസംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ഫനേന്ദ്ര സീറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ എക നേട്ടം. ഇത്തവണ വെറും ഒരു സീറ്റു മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയ ബിഎസ്‌പിയുടെ പ്രകടനം ദയനീയമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 17 സീറ്റിൽ ജയിച്ച പാർട്ടിയുടെ 400ൽ പരം സ്ഥാനാർഥികളിൽ 100ൽ പരം പേർക്കു മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ജാമ്യസംഖ്യ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. 17 സീറ്റിൽ റസാര മണ്ഡലം മാത്രമാണ് ഇത്തവണയും നേടാനായത്.

ബിഎസ്പി കഴിഞ്ഞ തവണ വിജിയിച്ച ഡോലന, മന്ദ്, സിദ്ധൗലി, പുർവ, ചില്ലുപ്പുർ സീറ്റുകൾ ബിജെപി പിടിച്ചപ്പോൾ, ലാൽഗഞ്ച്, ഫുൽപുർ, പവായ്, സഗ്രി, ജലാൽപുർ, മുബാറക്പുർ, ദിദാർഗഞ്ച്,ബദ്സപുർ, കട്ടേഹരി സീറ്റുകളിൽ എസ്‌പിയും സഖ്യകക്ഷികളായ എസ്ബിഎസ്പി മൗവിലും ആർഎൽഡി സദാബാദിലും വിജയക്കൊടി നാട്ടി. കിഴക്കൻ യുപിയിലെ മുസ്ലിം, യാദവ് മേഖലകളിൽ എസ്‌പി നേട്ടം കൊയ്തപ്പോൾ, യോഗിയുടെ ഗോരഖ്‌പുർ മേഖലയിൽ ബിജെപിയും മുന്നേറി.

അംബേദ്കർ നഗർ, കൗശമ്പി, ഘാസിപുർ, അസംഗഢ്, ഷാമിലി ജില്ലകളിലെ 28 സീറ്റും എസ്‌പി നേടിയപ്പോൾ, കൗശമ്പി മേഖലയിലെ കരുത്തനായിരുന്ന കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ പോലും തോറ്റു. ഷാമിലിയിൽ മന്ത്രി സുരേഷ് റാണയ്ക്കും അടിപതറി. 2017ൽ ഈ ജില്ലകളിലെ 28ൽ 13ലും ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷിയും വിജയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഗോരഖ്പുർ മേഖലയിലെ 28ൽ 27 സീറ്റും ഇത്തവണ ബിജെപി തൂത്തുവാരി.

കഴിഞ്ഞ തവണ വിജിയിച്ച മൂന്നു സ്വതന്ത്രരിൽ ബാബാഗഞ്ചിലെ വിനോദ് കുമാറും കുണ്ടയിലെ രഘുവരും ജനസത്ത ദൾ പാർട്ടിയായി വിജയം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ, യുപി നിയമസഭയിൽ ഇത്തവണ കക്ഷിരഹിതർ ഇല്ലാതായി. നൗത്തൻവയിൽ കഴിഞ്ഞ തവ‍ണ സ്വതന്ത്രനായി ജയിച്ച മൂന്നാമൻ അമൻ തിവാരി ബിഎസ്പി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് എൻഡിഎയിലെ നിഷാദ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയോട് തോറ്റു.

പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളിൽ 3,80,51,721 (41.29%) ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയപ്പോൾ സഖ്യകക്ഷികളായ അപ്‌നാദൾ, നിഷാദ് പാർട്ടി എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് നാലു കോടിയിൽ പരം വോട്ടാണ് എൻഡിഎയ്ക്കുള്ളത്. എസ്‌പിക്ക് 2,90,43,934 (32.04), ബിഎസ്പി 1,18,73,161 (12.9%) കോൺഗ്രസ് 21,51,234 (2.3%), ആർഎൽഡി 26,30,108 (2.85) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു പ്രധാന പാർട്ടികൾ നേടിയ വോട്ടിന്റെ നില. 6,37,304 (0.7%) വോട്ടാണു നോട്ട നേടിയത്.

ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷവുമായി 8 പേർ; അര ലക്ഷവുമായി 31

റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയായിരുന്നു യുപിയിൽ നടന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമസഭാ ഭൂരിപക്ഷവും യുപിയിൽ പിറന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി 57 ശതമാനം പേർ മാത്രം വോട്ടു ചെയ്തിട്ടും എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം. 31 പേർ അര ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിലും വിജയം നേടിയപ്പോൾ, 403 വിജയികളിൽ14 പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 1000ത്തിൽ താഴെ വോട്ടിനാണ്. അതിൽ 10 പേർ ജയിച്ചത് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വോട്ടിനും. മൊത്തം വിജയികളിൽ 27 പേർ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും വിജയിച്ചത് 2000ത്തിൽ അധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ്.

ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അലഹബാദിൽ നടത്തിയ വിജയാഘോഷ റോഡ് ഷോ. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടക്കം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടു നേടി വിജയിച്ച 8 പേരും ബിജെപിക്കാരാണ്. 50,000ത്തിൽ പരം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ 31 പേരിൽ കർനലിൽ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ എസ്‌പിക്കാരും 28 ബിജെപിക്കാരുമാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം സഹിബാബാദിൽ സുനിൽ ശർമ നേടി. 2,14,835 വോട്ട്. സുനിൽ 3,22,882 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ എതിരാളിക്ക് 1,08,047 വോട്ടു മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്.

ഗോരഖ്പുരിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 1,03,390 ആണ്. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ ഭീം ആദ്മി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന് കിട്ടിയത് 7640 വോട്ടു മാത്രം. കോൺഗ്രസ് നേടിയത് വെറും 2880 വോട്ടും. ആഗ്ര നോർത്തിൽ പുരുഷോത്തം ഖണ്ഡോൽവാൾ (ഭൂരിപക്ഷം 1,12,370), ഗാസിയാബാദിൽ അതുൽ ഗാർഗ് (1,05,537), ഹത്രസിൽ അൻജുല (1,00,856), മീററ്റ് കന്റോൺമെന്റിൽ (1,18,072) മഥുരയിൽ (1,09,803) മെഹ്റോണിയിൽ (1,10,451), നോയിഡയിൽ പങ്കജ് സിങ് (1,81,513) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് കൂറ്റൻ ഭൂരിപക്ഷങ്ങൾ.

അര ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷം സമ്മാനിച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ

∙ എസ്പി: അംറോഹ, കർഹൽ, റാംപുർ

∙ ബിജെപി: ലക്നൗ ഈസ്റ്റ്, മഹാരജ്ഗഞ്ച്, മഹാരജ്പുർ, മരിഹൻ, മുറാദബാദ്നഗർ, മൊറാദാബാദ് റൂറൽ, അനുപ്ഷഹർ, അലഹബാദ് നോർത്ത്, ബർഖേര, ബേബയ്, ഫത്തേബാദ്, ജേവർ, ത്സാൻസി നഗർ ഖൈർ, ഖുർജ ,പനിയറ, ഹരിച്ച, രാം കോല ,പൗയർ, രഥ്, പരോളിനഗർ, ഷിക്കാ പുർ, സിസ്വാ, വാരണാസി കൻ്റോൺമെന്റ്, തും ഹിരാജ്, സിയനാ, തരബ് ഗഞ്ച് എന്നിവയാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ.

ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടിന്റെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ 15 പേരാണ് ജയിച്ചത്. ഇതിൽ 9 പേർ ബിജെപിയും 6 പേർ എസ്‌പിക്കാരുമാണ്. മൊറാദബാദ് നഗറിൽ 782 വോട്ടും വിഷ്ണു ഗഞ്ചിൽ 719 വോട്ടുമാണ് ബിജെപിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം. ജസ് റാണയിൽ 836 വോട്ടും ഡൊമാരിയഗഞ്ചിൽ 771 വോട്ടുമാണ് എസ്‌പിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം.

അ‍ഞ്ഞൂറിൽ താഴെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായ മണ്ഡലങ്ങൾ: ബറോട്ട്– ബിജെപി (315), ചന്ദ്രപുർ–എസ്പി (234), ഖട്റ-ബിജെപി (357), ഇസുലി–എസ്പി (269), നുക്കുർ–ബിജെപി (258), ഫുൽപുർ–ബിജെപി (277), രാംനഗർ–എസ്പി (261) കുർസി- ബിജെപി (217) ദംപുർ–ബിജെപി (203), ബിലാസ്പൂർ– ബിജെപി (307), ദിബിയപുർ–എസ്പി ( 473).

കൂറുമാറ്റക്കാർക്ക് തല്ലും തലോടലും

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പാർട്ടി മാറി മത്സരിച്ച പ്രമുഖർ പലരും തോറ്റതും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടു. ബിജെപിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളഴിച്ചുവിട്ട് പാർട്ടി വിട്ട് എസ്പിയിൽ കുടിയേറിയ മുൻമന്ത്രി സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യയും ചില കൂട്ടാളികളും തോറ്റു. ബിജെപിയുമായി പിണങ്ങി മുന്നണി വിട്ട എസ്ബിഎസ്പിയുടെ നാല് എംഎൽഎമാരിൽ സഹുറാബാദിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഒ.പി.രാജ് ഭർ മാത്രമാണ് ജയം കണ്ടത്.

ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അലഹബാദിൽ നടത്തിയ വിജയാഘോഷ റോഡ് ഷോ. ചിത്രം: SANJAY KANOJIA / AFP

ഫസിൽ നഗറിൽ 45,000 വോട്ടിനാണ് സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യ ബിജെപിയോടു തോറ്റത്. തിൽഹറിൽ എസ്പി ടിക്കറ്റിൽ പോരിനിറങ്ങിയ റോഷൻ ലാൽ വർമ, ജെവാരിൽ മത്സരിച്ച അവതാർസിങ് ബദാന, തിണ്ട് വാരിയിൽ മൽസരിച്ച ബ്രിജേന്ദ്ര പ്രജാപതി എന്നിവർ തോറ്റപ്പോൾ, ഘോസിയിൽ ധരംസിങ് സെയ്നിയും ഫിറോസാബാദിൽ മുകേഷ് വർമയും വിജയം കണ്ടു. മൂന്നു മന്ത്രിമാരടക്കം 10 എംഎൽഎമാരുമായാണ് മൗര്യ ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പാർട്ടി വിട്ടത്.

വിവാദ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി

പീഡനവും കൊലപാതകവുമടക്കം വിവാദങ്ങൾ വഴി ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി ആധിപത്യം നേടി. രാമക്ഷേത്രം വഴി ശ്രദ്ധേയമായ അയോധ്യയിലും ബിജെപി വിജയക്കൊടി നാട്ടി. അയോധ്യയിൽ ബിജെപി 19,990 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. ഗോമാംസത്തിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് അഖ്‌ലാക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ദാദ്രി മണ്ഡലത്തിൽ 1,38,210 വോട്ടിന്റെയും ഹത്രസിൽ 1,00,856 വോട്ടിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി വിജയം നേടി. കർഷകസമരത്തിനിടെ എട്ട് കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ 19,900 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, ഉന്നാവോയിൽ ബിജെപി 31,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു.

ഉന്നാവോയിൽ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആഷാ സിങ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി എത്തിയെങ്കിലും 1555 വോട്ടു മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. തൊട്ടടുത്ത സദർ മണ്ഡലവും ബിജെപി നേടി. കർഷക സമരം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട ലഖിംപുറിൽ ബിജെപി 1,27,663 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് 2834 വോട്ടും സിപിഐക്ക് 1119 വോട്ടുമാണ് കിട്ടിയത്. സാമുദായിക ലഹളകൾ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച മുസഫർപുരിൽ 18694 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ബിജെപി വിജയിച്ചത്. തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിലെ നാല്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിലെ നാല്, അലഹബാദിലെ മൂന്ന്, ആഗ്രയിലെ നാല് തുടങ്ങി മിക്ക വൻ നഗരങ്ങളിലെയും മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി ജയം നേടി.

