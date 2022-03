‘എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് ലീറ്ററിന് 5.70 രൂപ നഷ്ടം; കേരളമടക്കം വാറ്റ് കുറച്ചില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളമുൾപ്പെടെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പെട്രോൾ-ഡീസൽ നികുതിയായ വാറ്റ് കുറച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചു. പ്രതിസന്ധി വേളയിലും നാമമാത്രമായ വർധനയാണു പെട്രോൾ വിലയിലുണ്ടായത് എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി.



'ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 50 ശതമാനമെങ്കിലും ഇന്ധനവില വർധിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കേവലം 5 ശതമാനം വിലക്കയറ്റം മാത്രമാണ് ഇന്ധനവിലയിൽ ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേടിയ വിജയമാണിത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബ ബജറ്റുകൾ താളം തെറ്റിയേനെ.

ലീറ്ററിന് ഏകദേശം 5.70 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിക്കാത്തതുമൂലം എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഈ നഷ്ടം നികത്തേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്'- മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Nine states have not reduced VAT on petrol, diesel: Hardeep Puri in Rajya Sabha