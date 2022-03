ന്യൂഡൽഹി ∙ യുക്രെയ്നില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തുടര്‍പഠനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉടമകള്‍ ബസുകള്‍ വിറ്റുതുലയ്ക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് ശശി തരൂര്‍ ലോക്സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ സഹായവും നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി.

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ക്രൂഡ് ഒായില്‍ നല്‍കാന്‍ റഷ്യ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചര്‍ച്ച നടക്കുകയാണെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രി അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്നില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എംപിമാര്‍ അടക്കം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. യുക്രെയ്ന്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കര്‍ ഇരുസഭകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവന നടത്തും.

പ്രതിസന്ധിയെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സന്ദര്‍ഭോചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതായി ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രശംസിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലെ സീറ്റ് കൂട്ടണമെന്ന് ബിജെഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകള്‍ക്കും ഒാപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പലിശ രഹിത വായ്പ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ടൂറിസംമന്ത്രി ജി.കിഷന്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം വിളനാശം നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ വിശദമായ മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭുപേന്ദ്ര യാദവ് അറിയിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കരഘോഷങ്ങളോടെയാണ് ബിജെപി എംപിമാര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

