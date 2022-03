നേതൃത്വം മൂഢസ്വർഗത്തിൽ; പാർട്ടിയെ മറ്റുള്ളവർ നയിക്കണം: കപിൽ സിബൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന നേതാവ് കപിൽ സിബൽ. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ തന്നെ തുടരുന്നുവെന്നും നേതൃത്വത്തിന് സ്വീകാര്യത കുറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നേതൃത്വം ആദ്യം ആത്മ വിമർശനം നടത്തണം. പാർട്ടിയെ മറ്റുള്ളവർ നയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



തിരിച്ചടികളുടെ കാരണം കണ്ടെത്താനാകാത്ത നേതൃത്വം മൂഢസ്വർഗത്തിലാണ്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് സ്വീകാര്യത കുറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ദീർഘകാലം ഒരാൾ തുടരുന്നത്. നേതൃത്വം മാറുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം. ഗാന്ധി കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയില്ലെന്ന ചിന്ത താനടക്കം പലർക്കുമില്ല. പ്രവർത്തക സമിതിക്കു പുറത്തും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ച കപിൽ സിബൽ, ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ രാഹുലിന് എന്ത് അധികാരമെന്ന് ചോദിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്ന രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ ആവശ്യത്തെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ‍ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നും നടന്നില്ലെന്നും കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.

