കടം വാങ്ങി യുഎസിന്റെ ആർഭാടം, 'സഹായിച്ച്' ചൈന, ഇന്ത്യ; ഒന്നു പാളിയാൽ ലോകം തകരും

റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ യുദ്ധം നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിനു കാതം അകലെ കടലുകൾക്കപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരും ജപ്പാൻകാരും അമേരിക്കക്കാരുമൊക്കെ അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പരസ്പരാശ്രിതത്വം വലിയൊരു ചിലന്തിവലയാണ്. മനുഷ്യർക്കാർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കുരുക്കായി മാറിയ വല. നിയോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് ഈ വലക്കുരുക്കിനെ വിളിക്കാം. എൺപതുകൾ മുതലാണ് ഈ വല നമ്മെ കുടുക്കിയതും ആഗോളവൽക്കരണം അതിനെ മുറുക്കിയതും.

ജപ്പാൻകാരുടെ സമ്പാദ്യശീലം

ജപ്പാൻകാർ പണം ചെലവാക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് സമ്പാദ്യം പോലും 1.2 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ വരും. പക്ഷേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജപ്പാൻ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ വർഷം തോറും വാണിജ്യം മിച്ചം (ട്രേഡ് സർപ്ളസ്) 100 ബില്യൺ ഡോളറുണ്ട്. എന്നിട്ടും ജപ്പാൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ദുർബലമാണെന്നു പറയുന്നു. സമ്പാദ്യശീലം കുറയ്ക്കാനായി ജപ്പാനിൽ ബാങ്ക് പലിശ കുറച്ചു. ബാങ്കിൽ പണം ഇട്ടുവയ്ക്കാൻ അങ്ങോട്ടു കാശ് കൊടുക്കണം എന്ന സ്ഥിതി വരുത്തി. എന്നിട്ടും അവർ ശീലം മാറ്റിയില്ല. അതിനാൽ ജപ്പാനിൽ കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന സമ്പാദ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നേട്ടമല്ല, കോട്ടമാണ്.

ടോക്കിയോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Behrouz MEHRI / AFP

അമേരിക്കൻ ചെലവാളികൾ

അമേരിക്കക്കാർ സമ്പാദിക്കില്ല. കിട്ടുന്നതെല്ലാം ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മിക്കവരും മൂക്കുമുട്ടെ കടത്തിലാണ്. ഡോക്ടറായാൽ പോലും രക്ഷയില്ല. ശരാശരി അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർക്ക് 5 ലക്ഷം ഡോളർ (3.75 കോടി രൂപ) കടമുണ്ടത്രെ. പഠിത്തം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 35 വയസ്സോളം ആയിട്ടുണ്ടാകും. വലിയ വീടും വലിയ കാറുമെല്ലാം കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ്. മാസം തോറും പണം അട‍യ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കക്കാരൻ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും കടത്തിലാണത്രെ. അടുത്തത് എന്താ വാങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് എപ്പോഴും ആലോചന. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സർവതും വാങ്ങി നാളത്തെ വരുമാനം കൂടി ഇന്നേ ചെലവാക്കുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ അമേരിക്ക ചെലവാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അഥവാ ആ ഉപഭോഗം കൊണ്ടാണ് ജപ്പാനും ചൈനയുമൊക്കെ വളർന്നത്. അവർ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിച്ചു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അവിടേക്കാണ്.

ടോക്കിയോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനു മുൻപിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Behrouz MEHRI / AFP

ചെലവാക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് എവിടുന്നു പണം?

അവർ കടം വാങ്ങിയാണു ജീവിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽനിന്നും ജപ്പാനിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പോലും. ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റി ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണ്. അതു വളരെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായതിനാൽ. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലിശ നൽകേണ്ട ബാധ്യതയാണല്ലോ. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന പണം അമേരിക്കൻ ട്രഷറികളിൽ കുമിയുന്നു. ചൈന 1.1 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ 5000 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനും ലക്ഷക്കണക്കിനു കോടി ഡോളറാണ് (ട്രില്യൻ) നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കടം വാങ്ങി ദർബാറടിക്കുന്നു

അമേരിക്കയുടെ കടം 5 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ്– 5 ട്രില്യൻ! അമേരിക്കയുടെ ഉപഭോഗം മുടക്കമില്ലാതെ തുടരണമെങ്കിൽ ഓരോ ത്രൈമാസത്തിലും 180 ബില്യൻ ഡോളർ (1 ബില്യൻ= 100 കോടി) പുറത്തു നിന്നു വേണമത്രെ. അതായത് ദിവസം 200 കോടി ഡോളർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവരുടെ ഉപഭോഗം മുടക്കമില്ലാതെ നടന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ചുരുക്കത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കാശു കൊടുത്ത് അമേരിക്കൻ വിപണിയെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിന്റെ പാരമ്യം!

യുഎസ്, ചൈനീസ് കറൻസികൾ. ചിത്രം: AFP

ഒരു കടക്കാരൻ തന്റെ കടയിൽ നിന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുക്കുന്നതു പോലാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ കട പൂട്ടും. അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കു പണം കമ്മിയായാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കുഴയും. അമേരിക്കയുടെ വാണിജ്യ കമ്മി 40,000 കോടി ഡോളറാണ്–400 ബില്യൻ. അമേരിക്ക കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിലേറെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.

ആര്, എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു?

ഇന്ത്യയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപം ഒഴുകിയെത്തി എന്നോ ചൈനയിലേക്ക് വൻ തോതിൽ അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപം എന്നോ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. യുഎസ് ചൈനയിലാണോ ചൈന യുഎസിലാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്? കണക്കെടുത്താൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ ചൈനയിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ചൈനയുടെ നിക്ഷേപം. ഇന്ത്യ പോലും അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെയുള്ള അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപം 2000 കോടി ഡോളറാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സുരക്ഷാ ബോണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിക്ഷേപം 5000 കോടി ഡോളറാണ്.

ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്‌ചേഞ്ചിനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

സമ്പാദിക്കുന്നതേ പാപം, ചെലവാക്കുന്നതു പുണ്യം

ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇതൊരു സത്യമാണ്. എല്ലാവരും പണം ചെലവാക്കാതെ ബാങ്കിലിട്ടോ അലമാരയിൽ വച്ചു പൂട്ടിയോ കട്ടിലിൽ മെത്തയുടെ അടിയിലോ വച്ചിരുന്നാൽ ലോകം ‘കറങ്ങില്ല’. തെരുവിൽ യാചിച്ചു നടന്നയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു എന്നൊക്കെ വാർത്ത പോലാെയാണിത്. അയാൾക്ക് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചു സുഖമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു. അതിനു പകരം ഭിക്ഷ യാചിച്ചു നടന്നു. നിങ്ങൾ കടയിൽ കയറി പഴവും നാരങ്ങാ വെള്ളവും കഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ വാഴക്കൃഷിയും നാരങ്ങാ കൃഷിയും ചെയ്ത കർഷകരുടെയും അതു കട‌യിലെത്തിച്ച ഇടനിലക്കാരന്റെയും അതു വിൽക്കുന്ന കടക്കാരന്റെയുമാണ് ഉപജീവനം നടക്കുന്നത്.

മുറുകുന്ന കുരുക്ക്

യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം നമ്മെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എണ്ണവില കൂടുമ്പോൾ ഗതാഗത ചെലവ് കൂടുന്നതിനാൽ സർവതിനും വില കൂടും. വിലക്കയറ്റത്തിലേക്കാണു പോക്ക്. ഏതു രാജ്യത്തിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളർന്നേ പറ്റൂ. തൊഴിൽ കൊടുക്കണമല്ലോ. വളരാതെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തളർന്നാലോ? ചുരുങ്ങിയാലോ? തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും മാന്ദ്യവും ലഹളയും സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പുമൊക്കെയാണു ഫലം.

യുക്രെയ്നിനെ റഷ്യ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന്. ചിത്രം: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

പോംവഴി ഒന്നേയുള്ളു. ലോക ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുക. അതിനി സാധ്യവുമല്ല. പ്രകൃതി കൊറോണയിലൂടെ അതു സാധിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടു നടന്നില്ല. ഇനി ജനസംഖ്യ 1000 കോടിയിലെത്തും. അധികം താമസമില്ല. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ തികയാതെ വരും. കുന്നുകൾ ഇടിക്കേണ്ടിയും പാറ പൊട്ടിക്കേണ്ടിയും വരും. വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും കൊടുക്കുന്ന വിലയാണിത്. നിന്നിടത്തു നിൽക്കാൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് മാനവരാശി വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടം.

English Summary: How Russia-Ukraine War is Linked to Population, Global Economy and People