പെട്രോള്‍ വില പിടിവിട്ടു: യാത്ര കുതിരപ്പുറത്താക്കി മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ; ‘പ്രായോഗികം’

ഔറംഗാബാദ്∙ പെട്രോള്‍ വില താങ്ങാനാകാത്തതിനാല്‍ യാത്ര കുതിരപ്പുറത്താക്കി മാഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് സ്വദേശിയായ ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് ആണ് യാത്രാമാര്‍ഗം ആയി കുതിരയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വൈബി ചവൻ കോളജ് ഓഫ് ഫാർമസിയിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസഫ്.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്താണ് 40,000 രൂപ കൊടുത്ത് യൂസഫ് ജിഗർ എന്ന കുതിരയെ വാങ്ങിയത്. ‘ബൈക്ക് കേടായി. പെട്രോൾ വിലയും അനുദിനം കൂടിവരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുതിരയെ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി. ഇപ്പോൾ കോളജിലേക്ക് പോകുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ്. അതെന്നെ ആരോഗ്യവാനാക്കുന്നു. പെട്രോൾ വില വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു പ്രായോഗികമായ മാർഗമാണ്’–ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് പറഞ്ഞു.

English Summary: 'Can't Afford Petrol': Meet The Maharashtra Man Who Rides Horse To Work