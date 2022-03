തിരുവനന്തപുരം∙ എൻസിപിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയേക്കുമെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ പാലായിൽ വിജയിച്ച മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎ. യുഡിഎഫ് വിടില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മാണി സി.കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നത് സത്യമാണ്. ഇന്നും കാണും, നാളെയും കാണും. യു‍ഡിഎഫിനെ ചില പരാതികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മാണി സി.കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

മാണി സി.കാപ്പൻ എൻസിപിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയേക്കുമെന്നും വനംമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനെ മാറ്റി മന്ത്രിയാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം എന്‍സിപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മാണി സി. കാപ്പന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. എൻസിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.സി.ചാക്കോ മുൻകയ്യെടുത്താണ് നീക്കങ്ങളെന്നായിരുന്നു വിവരം. പി.സി.ചാക്കോയുമായും ശരദ് പവാറുമായും മാണി സി. കാപ്പൻ ചർച്ച നടത്തിയെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Mani C Kappan says not returning to NCP