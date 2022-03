എംപിമാരുടെ മക്കളെ ബിജെപി മത്സരിപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ കാരണം: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി എംപിമാരുടെ മക്കളെ പാർട്ടി മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് തന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 'എംപിമാരുടെ മക്കളെ ബിജെപി മത്സരിപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ കാരണമാണ്. മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം ജാതീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപകടകരമാണ്'-കോൺഗ്രസിനെയും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയെയും പേരെടുത്തു പരാമർശിക്കാതെ മോദി പറഞ്ഞു.

2024 ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ബിജെപി നടത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. 'എംപിമാരുടെ മക്കൾക്ക് വെറുതെയൊരു സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ ഇടപെടലാണ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം തടുത്തത്'-മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ബിജെപി ദേശീയനേതൃത്വം വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് മോദി മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാലിടത്തു ബിജെപി വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. യുപി, ഗോവ, മണിപ്പൂർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി വിജയക്കൊടി പാറിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ വിജയം ആം ആദ്‌മിയുടെ കൂടെനിന്നു.

English Summary: No Tickets To MPs' Children "Because Of Me": PM On Dynastic Politics