‘മോദി@20’: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലെ മോദി ജീവിതം; പുതിയ പുസ്തകം അടുത്ത മാസം പുറത്തിറങ്ങും

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. ‘മോദി@20: ഡ്രീംസ് മെറ്റ് ഡെലിവറി’ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കസേരയിൽ നിന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്രയാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത മാസം പകുതിയോടെ പുസ്തകം വായനക്കാരിലേക്കെത്തുമെന്ന് പ്രസാധകർ അറിയിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളും വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും പുസ്തകം ചർച്ചയാക്കും. ഒപ്പം രാജ്യത്തെ പ്രമുഖർ അടക്കം മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും നേതൃഗുണത്തെയും പറ്റിയുള്ള അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പുസ്തകത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കും.

English Summary: Modi@20: Book on Prime Minister’s 20 years of journey in politics coming soon