'ദി കശ്മീർ ഫയൽസ്' നല്ല സിനിമ, എല്ലാവരും കാണണം; എംപിമാരോട് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കശ്മീർ ഫയൽസ് നല്ല സിനിമയാണെന്നും എല്ലാ എംപിമാരും സിനിമ കാണണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.



സിനിമ കാണാൻ പൊലീസുകാർക്ക് അവധി നൽകുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്ത്, കർണാടക സർക്കാരുകൾ ചിത്രത്തിന് നികുതിയിളവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ പലായനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, അനുപം ഖേർ, ദർശൻ കുമാർ, പല്ലവി ജോഷി, ചിന്മയി മാണ്ട്ലേകർ, പുനീത് ഇസ്സർ, പ്രകാശ് ബേലവാടി, അതുൽ ശ്രീവാസ്തവ, മൃണാൽ കുൽക്കർണി എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. വിവേക് അഗ്നിഹോത്രിയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്.

English Summary: Need to make films like 'The Kashmir Files' to bring out truth: PM Modi