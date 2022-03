‘മിസൈൽ സംവിധാനം സുരക്ഷിതം’; പാക്കിസ്ഥാനിൽ മിസൈൽ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ മാർച്ച് 9ന് ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ അബദ്ധത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെയുള്ള പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടെയാണ് സാങ്കേതിക പിഴവുമൂലം അബദ്ധത്തിൽ മിസൈൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതെന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.



ആയുധ പരിപാലനത്തിന് സർക്കാർ അതീവ പ്രാധാന്യമാണു നൽകുന്നതെന്നും മിസൈൽ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾക്കു വകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു.‘പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്താണു മിസൈൽ പതിച്ചതെന്നു പിന്നീടാണു മനസ്സിലായത്. സംഭവത്തിൽ ഉടൻതന്നെ ഖേദപ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റില്ലെന്ന വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകി’– രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായാണ് ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2 ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മാർച്ച് 9നാണ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ലാഹോറിൽനിന്ന് ഏകദേശം 275 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മിയാൻ ഛാനുവിലെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ പതിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതേ സമയം അബദ്ധത്തിലാണു മിസൈൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പതിച്ചതെന്ന ഇന്ത്യൻ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തരല്ലെന്നും സംഭവത്തിൽ സംയുക്ത അന്വേഷണം വേണമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

വിക്ഷേപണം അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നും അല്ലെന്നു വിശ്വസിക്കത്ത സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

