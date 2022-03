തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ വീണ്ടും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ സമരം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എല്‍പി സ്കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്‌ലിസ്റ്റിൽ ക്രമക്കേടെന്നാരോപിച്ച് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ മുട്ടിലിഴയല്‍ സമരം നടത്തി. ജൂണില്‍ അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നു നിയമനം നടക്കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് ലൈബ്രേറിയന്‍ റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്സും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില്‍ സമരം ആരംഭിച്ചു.

1,500 ഓളം ഒഴിവുകളുണ്ടായിട്ടും 900 പേരെ മാത്രമേ ഷോർട്‌ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളുവന്നാണ് എല്‍പി സ്കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്‌ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കൂടുതല്‍ പേരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു മുട്ടിലിഴയല്‍ സമരം. മലപ്പുറത്തു നടത്തിയ സമരത്തിനു ശേഷമാണു വേദി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലേക്കു മാറ്റിയത്. ജൂണില്‍ അവസാനിക്കുന്ന, 900 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ആറു പേർക്കു മാത്രമേ നിയമനം നല്‍കിയുള്ളുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ലൈബ്രേറിയന്‍ റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്സിന്‍റെ സമരം.

