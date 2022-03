തൃശൂരിൽ പ്രഭാതസവാരിക്കിടെ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

തൃശൂർ∙ പ്രഭാതസവാരിക്കിടെ റവന്യു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ഇടുക്കി കുമളി സ്വദേശി എസ്.ബാലമുരുകൻ (45) ആണ് മരിച്ചത്. കട്ടപ്പന എൽഎ ഓഫിസിലെ ക്ലർക്കായ ബാലമുരുകൻ, ചെയിൻ സർവേ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ് തൃശൂരിൽ എത്തിയത്.

തൃശൂർ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Revenue official collapsed and died during morning walk at Thrissur