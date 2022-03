പകരത്തിനു പകരം; യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി റഷ്യ

മോസ്കോ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി റഷ്യ. ജോ ബൈഡനുൾപ്പെടെ 13 പേരെയാണ് റഷ്യ ഉപരോധ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയഡ് ഓസ്റ്റിൻ, സിഐഎ മേധാവി വില്യം ബൻസ്, ദേശീയ സുരക്ഷാ വക്താവ് ജെയ്ക് സള്ളിവൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടും.

യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പകരമായാണ് ഈ നീക്കം. ഇവരെ റഷ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോപ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

English Summary :Russia Sanctions Biden And Several Top US Officials In Reciprocal Move