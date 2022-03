'ചൈനയുടെ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റഷ്യ ശ്രമിച്ചു'; ആരോപണവുമായി യുഎസ്

കീവിൽ നിലം പതിച്ച റഷ്യൻ മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ചിത്രം: (AFP PHOTO / State Emergency Service of Ukraine / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS)