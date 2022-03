'ചൈനയുടെ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റഷ്യ ശ്രമിച്ചു'; ആരോപണവുമായി യുഎസ്

വാഷിംഗ്‌ടൺ ∙ റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണവുമായി യുഎസ്. യുക്രെയ്നിൽ അധിനിവേശം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ചൈനയുമായി സൈനിക ഡ്രോണുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചു റഷ്യ ചർച്ച ചെയ്‌തതായി യുഎസ് ആരോപിച്ചു. യുക്രെയ്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ കക്ഷികളോട് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ്.

'റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ചൈന. യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ചൈന ഇടപെടരുതെന്നാണ് യുഎസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് യുഎസിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ള താൽപര്യം'- യുഎസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജേക് സള്ളിവൻ ചൈനയുടെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവ് യാങ് ജീച്ചിയുമായി റോമിൽ ആറു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ച നടത്തി. 'യുക്രെയ്നും റഷ്യയും സംയമനം പാലിക്കണം'- ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം യാങ് ജീച്ചി പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കെമിക്കൽ-ബയോളജിക്കൽ ആയുധങ്ങൾ റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും യുഎസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കീവ് നഗരം. ചിത്രം: AFP

'അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ റഷ്യയുടെ പക്കലുണ്ട്. അവ ഉപയോഗിക്കാൻ റഷ്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം അതിന്റെ പഴി മറ്റാരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനാണ് റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ കളിയിൽ ആരും വീണുപോവരുത്'- ടിവി ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സള്ളിവൻ പറഞ്ഞു.

'അതേസമയം, റഷ്യയെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യുഎസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ചൈനയ്ക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉപരോധങ്ങൾ ഏൽക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളാനാണ് ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്'- വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി പറഞ്ഞു.

