എംജി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക് ഉജ്വല ജയം; 126ൽ 117 കോളജും നേടി

കോട്ടയം∙ എംജി സർവകലാശാല കോളജ്‌ യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം തുടർന്ന്‌ എസ്‌എഫ്‌ഐ. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സംഘടനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടന്ന 126 ൽ 117 കോളജിലും എസ്‌എഫ്‌ഐ ഉജ്വല വിജയംനേടി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 41 കോളജിൽ 37ലും എസ്‌എഫ്‌ഐ സാരഥികൾ വിജയിച്ചുകയറി. മഹാരാജാസ്‌ കോളജിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ്‌എഫ്‌ഐ വിജയിച്ചു. വീണ്ടും വനിത നയിക്കുന്ന യൂണിയൻ എന്ന പ്രത്യേകതയും മഹാരാജാസിനുണ്ട്‌. തേവര എസ്‌എച്ച്‌ കോളജിൽ കെഎസ്‌യു വിജയിച്ചു. കെഎസ്‌യു ഭരിച്ചിരുന്ന വാഴക്കുളം സെന്റ് ജോർജ്, തൃക്കാക്കര കെഎംഎം, ആലുവ ചൂണ്ടി ഭാരത്‌മാത ആർട്‌സ്‌ കോളജ്‌, പിറവം ബിപിസി, മൂവാറ്റുപുഴ നിർമല എന്നീ കോളജുകൾ എസ്എഫ്ഐ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. കോട്ടപ്പടി മാർ ഏലിയാസ് കോളജിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും വനിതകളെ വിജയിപ്പിച്ച്‌ എസ്‌എഫ്‌ഐ കരുത്തുക്കാട്ടി.

തൃപ്പുണിത്തുറ ഗവ. ആർട്‌സ്‌ കോളജ്, ആർഎൽവി കോളജ്, സംസ്കൃതം കോളജ്, വൈപ്പിൻ ഗവ. കോളേജ്, മാല്യങ്കര എസ്എൻഎം, കോതമംഗലം എംഎ, ഇടക്കൊച്ചി സിയന്ന, പൂത്തോട്ട എസ്എസ് കോളജ്, കോതമംഗലം എൽദോ മാർ ബസേലിയസ്, കോതമംഗലം മൗണ്ട് കാർമൽ, നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർട്‌സ്‌, ഇടപ്പള്ളി സ്റ്റാറ്റ്സ്, പൈങ്ങോട്ടൂർ എസ്എൻ, കൊച്ചി എംഇഎസ് തുടങ്ങിയ കോളജുകളിൽ എസ്‌എഫ്‌ഐ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു. മത്സരം നടന്ന കുന്നുകര എംഇഎസ്‌, മണിമലക്കുന്ന്‌ ഗവ. കോളജ്‌, തൃക്കാക്കര ഭാരത്‌മാതാ കോളജ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ്‌എഫ്‌ഐ വിജയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം പൂത്തോട്ട എസ്‌എൻ ലോ കോളജ്‌, പുത്തൻവേലിക്കര ഐഎച്ച്‌ആർഡി, കൊച്ചിൻ കോളജ്‌, പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ ശ്രീ നാരായണഗുരു കോളജ്‌, ഐരാപുരം എസ്‌എസ്‌വി, എടുത്തല അൽ അമീൻ, ഇടക്കൊച്ചി അക്വിനാസ്‌, കളമശേരി സെന്റ്‌ പോൾസ്‌, മാറമ്പിള്ളി എംഇഎസ്, നെടുമ്പാശേരി പ്രസന്റേഷൻ, പെരുമ്പാവൂർ സെന്റ്‌ കുര്യാക്കോസ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലും എസ്‌എഫ്‌ഐ വിജയിച്ചു.

എടത്തലയിൽ 14ൽ 13 സീറ്റും നേടി. എസ്എഫ്ഐ സ്ഥാനാർഥിയുടെ നാമനിർദേശപത്രിക തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് കെഎസ്‌യു ഒരു സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത്. കാലടി ശ്രീശങ്കര, ആലുവ യുസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കെഎസ്‌യു യൂണിയൻ നിലനിർത്തി. എറണാകുളം ഗവ. ലോ കോളജിൽ ചെയർമാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വൈസ്‌ ചെയർപഴ്‌സൻ സീറ്റുകൾ ഒഴികെ മറ്റു സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച്‌ എസ്‌എഫ്‌ഐ യൂണിയൻ നിലനിർത്തി. ചൂണ്ടി ഭാരതമാത കോളജ് ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ കെഎസ്‌യു വിജയിച്ചു.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 39 ൽ 38 കോളജിലും വിജയിച്ച്‌ എസ്‌എഫ്‌ഐ ചരിത്രംകുറിച്ചു. നാട്ടകം ഗവ കോളജ്, ബസേലിയസ് കോളജ്, സിഎംഎസ് കോളജ് കോട്ടയം ,എസ്എൻ കോളജ് കുമരകം, മണർകാട് സെന്റ് മേരീസ് കോളജ്, എംഇഎസ് പുതുപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി ഐഎച്ച്ആർഡി, കെജി കോളജ് പാമ്പാടി, എസ്എൻ കോളജ് ചാന്നാനിക്കാട്, എൻഎസ്എസ് കോളജ് ചങ്ങനാശേരി, അമാൻ കോളജ്, മീഡിയ വില്ലേജ്, പിആർഡിഎസ് കോളജ് , വാഴൂർ എസ്‌വിആർഎൻഎസ് എസ് കോളജ് , പിജിഎം കോളജ് കങ്ങഴ,എംഇഎസ് എരുമേലി, ഐഎച്ച്ആർഡി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ഷെയർ മൌന്റ്റ് , ശ്രീശബരീശ, സെന്റ് തോമസ് കോളജ് പാലാ, സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളജ് ഉഴവൂർ, പുതുവേലി മാർ കുര്യാക്കോസ് കോളജ് , മാർ അഗസ്ത്യനോസ് കോളജ് രാമപുരം, ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ കോളജ് ,കെഇ കോളജ്, സ്റ്റാസ് പുല്ലരിക്കുന്നു , ഐസിഎച്ച് പുല്ലരിക്കുന്നു, സിഎസ്ഐ ലോ കോളജ് കാണക്കാരി, ഐഎച്ച്ആർഡി കോളജ് ഞീഴൂർ, വിശ്വഭാരതി കോളജ്, ദേവമാതാ കോളജ്, കീഴൂർ ഡിബി കോളജ്, തലയോലപ്പറമ്പ് ഡിബി കോളജ്, സെന്റ് സേവിയേഴ്‌സ് വൈക്കം , മഹാദേവ കോളജ് വൈക്കം, ഹെന്ററി ബേക്കർ കോളജ് മേലുകാവ്, സെന്റ് ജോർജ് കോളജ് അരുവിത്തുറ, എംഇഎസ് ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നീ കോളജുകളിലാണ് എസ്എഫ്ഐ വിജയിച്ചത് .

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട്‌ കോളജുകളിൽ 17 ഇടത്തും എസ്‌എഫ്‌ഐ ആധിപത്യമുറപ്പിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളജിൽ 14ൽ 13 സീറ്റിലും എസ്എഫ്ഐയ്‌ക്ക്‌ എതിരുണ്ടായില്ല. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്കു മാത്രമാണ്‌ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടന്നത്‌. വിവിധ കോളജുകളിലായി 30 യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

പത്തനംതിട്ട ചുട്ടിപ്പാറ ഫിഷറീസ്, ചുട്ടിപ്പാറ ബികോം കോളജ്‌, എസ്എഎസ് കോളജ്‌ കോന്നി, എസ്‌എൻഡിപി കോളജ്‌ കോന്നി, സെന്റ്‌ തോമസ് കോളജ് കോന്നി, മുസ്‌ലിയാർ ആർട്‌സ്‌ ആൻഡ്‌ സയൻസ്‌ കോളജ്‌, വിഎൻഎസ്‌ കോന്നി, ബിഎഎം തുരുത്തിക്കാട്‌, ഐഎച്ച്ആർഡി തണ്ണിത്തോട്‌, എസ്എൻ കോളജ്‌ ചിറ്റാർ, സെന്റ്‌ തോമസ് കോളജ്‌ കോഴഞ്ചേരി, സെന്റ്‌ തോമസ് കോളജ്‌ റാന്നി, സെന്റ്‌ തോമസ്‌ കോളജ്‌ ഇടമുറി, തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മ കോളജ്‌, ഡിബി പമ്പ, സെന്റ്‌ തോമസ് കോളജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ്‌ സ്റ്റഡീസ് മല്ലപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ്‌എഫ്‌ഐ യൂണിയൻ നിലനിർത്തി.

ഇടുക്കിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടന്ന 27 കോളജുകളിൽ 24 കോളജ്‌ യൂണിയനുകളിലും എസ്എഫ്ഐക്ക്‌ ഉജ്വലവിജയം. ഇടുക്കി ഗവ. എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ ധീരജിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയവർക്കുള്ള താക്കീതുമായി വിജയം. പത്രികാസമർപ്പണം പൂർത്തിയായപ്പോൾതന്നെ 17 കോളജുകളിൽ എസ്എഫ്ഐ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

മറയൂർ ഐഎച്ച്ആർഡി കോളജ്, മൂന്നാർ ഗവൺമെന്റ് കോളജ്, അടിമാലി മാർ ബസേലിയസ് കോളജ്, അടിമാലി കാർമൽഗിരി കോളജ്, രാജകുമാരി എൻഎസ്എസ് കോളജ്, പുല്ലുകണ്ടം എസ്എൻ കോളജ്, രാജാക്കാട് എസ്എസ്എം കോളജ്, പൂപ്പാറ ഗവൺമെന്റ് കോളജ്, നെടുങ്കണ്ടം എംഇഎസ് കോളജ്, നെടുങ്കണ്ടം ഐഎച്ച്ആർഡി കോളജ്, തൂക്കുപാലം ജെഎൻയു കോളജ്, കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളജ്, രാജമുടി മാർ സ്ലീവാ കോളജ്, ഇടുക്കി ഗിരിജ്യോതി കോളജ്, കുട്ടിക്കാനം ഐഎച്ച്ആർഡി കോളജ്, പുറ്റടി ഹോളിക്രോസ് കോളജ്, പെരുവന്താനം സെന്റ് ആന്റണീസ് കോളജ്, മുട്ടം ഐഎച്ച്ആർഡി കോളജ്, മൂലമറ്റം സെന്റ് ജോസഫ് അക്കാദമി, സെന്റ് ജോസഫ് കോളജ്, തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളജ്, തൊടുപുഴ അൽ അസർ കോളജ്, കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലോ കോളജ്, വെസ്റ്റ് കോടികുളം ശ്രീ നാരായണ കോളജ് എന്നിങ്ങനെ 24 കലാലയങ്ങളാണ് എസ്എഫ്ഐ നേടിയത്.

English Summary : SFI wins in 117 out of 126 colleges under MG University